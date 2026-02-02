כיכר השבת
"טירוף של אנטישמיות": צרפת בצו מעצר נגד ישראליות בגין 'רצח עם'

שופט צרפתי הוציא צווי מעצר נגד שתי נשים בעלות אזרחות ישראלית-צרפתית המתגוררות בישראל, בגין "שיתוף פעולה עם רצח עם והסתה לרצח עם בעזה" | "החקירה הזאת היא טירוף אנטישמי", התבטאה אחת מהן (בעולם)

דגל פלסטין, ארכיון (צילום: גילי יערי, פלאש 90)

שופט צרפתי הוציא צווי נגד עו"ד נילי קופפר-נאורי ורשל טויטו, שתי נשים בעלות אזרחות ישראלית-צרפתית, המתגוררות בישראל, בעקבות תלונות שהגישו ארגוני זכויות אדם בגין "שיתוף פעולה עם רצח עם והסתה לרצח עם בעזה". כך פורסם הערב ב'מאקו'.

השתיים נאשמות כי סיכלו העברת סיוע הומניטרי לעזה. לפי הדיווח של העיתון הצרפתי "לה מונד", כבר בקיץ 2025 הוצאו שני צווי מעצר נגד שתי הפעילות.

נילי קופפר‑נאורי היא מייסדת ויו"ר עמותת Israel Is Forever, ארגון שמציג את עצמו כמסייע לגיוס והפעלת ציוניים דוברי צרפתית ברחבי העולם ומקדם פעילות ציבורית למען ישראל, כולל חינוך, הסברה ומאבק בתנועות אנטי‑ישראליות.

רשל טויטו פועלת במסגרת "צו 9", יוזמה אזרחית שמטרתה להפעיל לחץ משפטי וציבורי על משלוחים וסיוע לרצועת עזה, במטרה למנוע סיוע לגורמים שמבצעים פעולות טרור.

"הסיכון הוא שלא אוכל עוד לדרוך בצרפת, כי אין לי שום כוונה ללכת לבתי כלא צרפתיים - לא במעצר משטרתי ולא בדרך אחרת" אמרה קופפר-נאורי בריאיון. לדבריה, "החקירה הזאת היא טירוף אנטישמי. כבר שלושה חברים בעמותה שלנו זומנו ונחקרו על ידי המשטרה".

טויטו מסרה כי "מערכת המשפט הצרפתית נוקטת בחריצות רבה יותר בטיפול בתלונה שהוגשה על ידי ארגון פרו-פלסטיני רדיקלי מאשר בתלונות שהוגשו על ידי עורכי דין ללא גבולות ו-EJO (ארגון יהודי אירופה), נגד הצהרות תמיכה בטרור של חברי פרלמנט ממפלגת 'צרפת ללא גבולות' השמאלנית הקיצונית".

