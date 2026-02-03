נשיא ארצות הברית הודיע הלילה כי הוא דורש מיליארד דולר מהרווארד לאחר כישלון המשא ומתן עם המוסד האקדמי.

הבית הלבן מחריף את המאבק במוסדות הלימוד ומאשים את האוניברסיטה בחוסר טיפול באנטישמיות ובאימוץ אידיאולוגיות קיצוניות.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ממשלו דורש מאוניברסיטת הרווארד פיצויים בסך מיליארד דולר.

ההודעה פורסמה ביום שני בלילה בחשבון ה-Truth Social של הנשיא, שם הבהיר כי הממשל אינו מעוניין בקשר עתידי עם המוסד האקדמי. המהלך מהווה החרפה משמעותית בעימות בין הבית הלבן לאוניברסיטה, שנחשבת ליעד מרכזי בקמפיין הממשל נגד אידיאולוגיות ה"ווק" ושמאל רדיקלי בקמפוסים.

הדרישה הכספית החדשה מגיעה לאחר שהמשא ומתן בין הצדדים על הפשרת תקציבים פדרליים עלה על שרטון. לפי דיווחים, הממשל נסוג לאחרונה מדרישה לתשלום של 200 מיליון דולר, וטראמפ תקף את האוניברסיטה על כך שהעבירה מידע שגוי בנושא לעיתונות. הנשיא ייחס להרווארד ביצוע עבירות חמורות.

ברקע הסכסוך עומדות האשמות מצד גורמים רשמיים בוושינגטון, לפיהן הרווארד לא פעלה מספיק כדי לבלום גילויי אנטישמיות במהלך הפגנות פרו-פלסטיניות בשטחה, טענה שהאוניברסיטה דוחה בתוקף.

בעבר כבר ניסה הממשל לפגוע כלכלית במוסד כאשר ביטל מענקי מחקר בשווי 2 מיליארד דולר, אך בית משפט פדרלי הפך את ההחלטה וקבע כי המדינה פגעה בזכויות חופש הביטוי של המוסד. בבית הלבן הגדירו את פסיקת בית המשפט כהחלטה שערורייתית והבהירו כי הרווארד לא תהיה זכאית למענקים בעתיד.

בעוד שאוניברסיטאות אחרות בליגת הקיסוס, כמו קולומביה, פן ובראון, בחרו להגיע להסדרים מול הממשל כדי להבטיח את המשך המימון שלהן, הרווארד בחרה בנתיב של מאבק משפטי.

במוסד טענו בעבר כי "אף ממשלה לא צריכה להכתיב מה אוניברסיטאות פרטיות יכולות ללמד, את מי הן יכולות לקבל לעבודה ולהעסיק, ובאילו תחומי לימוד ומחקר הן יכולות לעסוק". כעת מאים הנשיא גם בביטול הפטור ממס של האוניברסיטה ובהשתלטות על פטנטים הרשומים על שמה.

הנשיא כתב הלילה: "אוניברסיטת הרווארד, בעלת הנטייה האנטישמית החזקה, מזינה הרבה "שטויות" לניו יורק טיימס הכושל. הרווארד התנהגה במשך זמן רב בצורה גרועה מאוד! הם רצו ליצור קונספט מסובך של הכשרה מקצועית, אך הדבר נדחה בטענה שהוא לא היה מספק לחלוטין ולדעתנו, לא היה מצליח. זו הייתה בסך הכל דרך של הרווארד לצאת מהסדר כספי גדול של יותר מ-500 מיליון דולר, מספר שאמור להיות גבוה בהרבה בהתחשב בעבירות החוקיות החמורות והנתעבות שביצעו. זה צריך להיות אירוע פלילי, לא אזרחי, והרווארד תצטרך לחיות עם תוצאות מעשיה. בכל מקרה, התיק הזה יימשך עד שייעשה צדק. ד"ר אלן גרבר, נשיא הרווארד, עשה עבודה נוראית בתיקון מצב גרוע מאוד עבור המוסד שלו, וחשוב מכך, עבור אמריקה עצמה. הוא נשכר לאחר שהוגשו כתבי אישום בגין אנטישמיות - מעניין למה??? אנו תובעים כעת מיליארד דולר כפיצויים, ואיננו רוצים שום קשר נוסף עם אוניברסיטת הרווארד בעתיד".