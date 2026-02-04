מנגנוני הביטחון של ישראל החלו השבוע ביישום הליכי בידוק וסינון קפדניים במעבר רפיח, עם פתיחתו מחדש לתנועת פלסטינים במסגרת הבנות הפסקת האש.

ביום הראשון להפעלת המעבר, עברו למצרים חמישה חולים ושבעה מלווים, בעוד שלצד העזתי הורשו להיכנס 12 פלסטינים, בהם שלוש נשים ותשעה ילדים, מתוך קבוצה של כ-50 ממתינים.

הליכי הבידוק מתבצעים במתקן "רגבים", המצוי בשליטה ביטחונית ישראלית. על פי גורמי ביטחון, התהליך כולל זיהוי וסינון מוקפד, המבוצע בהמשך לבדיקות ראשוניות של פקחי גבול אירופאים.

במסגרת זו, נחקרו נשים פלסטיניות ששבו לרצועה על ידי כוחות הביטחון בנוגע לקשריהן עם ארגון הטרור חמאס, מעורבות בפעילות חבלנית ומידע שברשותן על מתקפת ה-7 באוקטובר 2023.

פלסטיניות שעברו במחסום הלינו על תנאי הבידוק וטענו כי נאלצו לעבור את התהליך כשהן כבולות ועיניהן מכוסות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

הודא אבו עאבד, בת 56 מח'אן יונס ששבה מטיפול רפואי במצרים, תיארה את המעבר כאירוע קשה וטענה כי פקחים בינלאומיים החרימו צעצועים שהיו בכבודתה.

לדבריה, החקירה הביטחונית נמשכה למעלה משעתיים ועסקה בנושאים צבאיים ובקשריה עם חמאס. סבאח א-רקיב, בת 41, הוסיפה כי במהלך העיכוב הביטחוני הוצע להן להישאר באזור שבשליטה ישראלית ולא להיכנס לשטחי הרצועה שבשליטת חמאס.

"הקצין שאל אותי למה חזרתי לעזה. הוא אמר שהיא הרוסה. אמרתי לו שחזרתי בשביל ילדיי ומשפחתי", תיארה עזתית אחת.

צה"ל דחה באופן רשמי את הטענות על יחס לקוי. בהודעת הצבא הובהר כי לא ידוע על מקרים של התנהלות בלתי הולמת, התעללות או החרמת רכוש על ידי גורמי הביטחון הישראליים. בצה"ל הדגישו כי תהליך הסינון במתקן "רגבים" מנוהל על פי מנגנון מוסכם שנועד להבטיח את ביטחון האזור.

מהדיווח עולה כי באזור החיץ שבין הגבול למרכז הרצועה פועלים גם כוחות פלסטיניים מקומיים המכונים "הכוחות העממיים".

קבוצה זו, המזוהה עם מיליציית אבו שבאב, משתפת פעולה עם כוחות הביטחון בניהול התנועה במחסומים. מפקד היחידה, ע'סאן דהין, ציין כי כוחותיו ממלאים תפקיד אבטחתי מרכזי בפיקוח על הנכנסים והיוצאים דרך המעבר. כ-20 אלף עזתים ממתינים כעת ליציאה לטיפול רפואי בחו"ל, כאשר קצב המעבר צפוי לגדול בימים הקרובים, מה שיקשה על פעולות הבידוק.