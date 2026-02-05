כיכר השבת
צמד החמד של טראמפ

מה עושים היום ויטקוף וקושנר באבו דאבי? "יש התפתחות חיובית" 

שליחיו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף וחתנו ג'ארד קושנר שוהים היום באבו דאבי, שם הם משתתפים בשיחות המשא ומתן לסיום המלחמה הבלתי נגמרת מזה 4 שנים | שני הצדדים, הן רוסיה והן אוקראינה דיברו על "התפתחויות חיוביות" בשיחות שהחלו אמש (בעולם) 

ויטקוף וקושנר (צילום מסך מתוך הראיון המלא ב-CBS)

דרישתה של מוסקבה לנסיגה אוקראינית מלאה מאזור דונייצק ומסירת שטחים הנמצאים בשליטת קייב עומדת במוקד המחלוקת ביומן השני של שיחות השלום באבו דאבי, כך דיווחה היום 'רויטרס'.

לפי הדיווח, שני הצדדים הצהירו בתום הפגישה אמש כי היו התפתחויות חיוביות בשיחות, לראשונה מזה זמן רב.

היום (חמישי), המשיכו המשלחות לדון בדרכים לסיום העימות, כאשר אוקראינה מצידה דוחה כל נסיגה חד-צדדית ותובעת את הקפאת המצב לאורך קווי החזית הנוכחיים וקבלת השליטה בתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה.

נציגו של נשיא רוסיה, קיריל דמיטרייב, ציין כי קיימת תנועה חיובית קדימה בשיחות שמטרתן לסיים את המלחמה הנמשכת זה ארבע שנים.

דמיטרייב הוסיף כי מתבצעת עבודה פעילה לשיקום היחסים בין מוסקבה לוושינגטון, כולל הקמת קבוצת עבודה כלכלית משותפת. בדבריו תקף את המדינות האירופיות ובריטניה וטען כי "מחרחרי המלחמה מנסים כל העת להפריע לתהליך ולהתערב בו", וכי הניסיונות הללו מעידים על כך שהתקדמות אכן מושגת.

השיחות מתנהלות בפורמט של התייעצויות משולשות ודיונים קבוצתיים בתיאום הממשל האמריקני. המשלחות כוללות את השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר מטעם ארצות הברית, וכן את מזכיר המועצה לביטחון לאומי של אוקראינה רוסטם אומרוב וראש המודיעין הצבאי הרוסי אדמירל איגור קוסטיוקוב. אומרוב הגדיר את הדיונים ביומם הראשון כמשמעותיים ופרודוקטיביים, תוך התמקדות בפתרונות מעשיים.

למרות הניסיונות להציג אווירה חיובית, הפערים בין הצדדים נותרים עמוקים. ממשל טראמפ מפעיל לחץ להשגת פשרה, אך רוסיה מחזיקה כיום בכ-20% משטחי אוקראינה ודורשת ויתורים טריטוריאליים נוספים בקווי ההגנה המבוצרים. בזירה המבצעית, לאחר לילה של תקיפות אוויריות כבדות קודם לפתיחת הסבב, דווח ביום חמישי על ירידה בהיקף המתקפות, למרות פגיעת כטב"ם בבירה קייב שהובילה לפציעת שני בני אדם.

