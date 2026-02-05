מה עושים היום ויטקוף וקושנר באבו דאבי? "יש התפתחות חיובית" 

דרישתה של מוסקבה לנסיגה אוקראינית מלאה מאזור דונייצק ומסירת שטחים הנמצאים בשליטת קייב עומדת במוקד המחלוקת ביומן השני של שיחות השלום באבו דאבי, כך דיווחה היום 'רויטרס'.

לפי הדיווח, שני הצדדים הצהירו בתום הפגישה אמש כי היו התפתחויות חיוביות בשיחות, לראשונה מזה זמן רב.

היום (חמישי), המשיכו המשלחות לדון בדרכים לסיום העימות, כאשר אוקראינה מצידה דוחה כל נסיגה חד-צדדית ותובעת את הקפאת המצב לאורך קווי החזית הנוכחיים וקבלת השליטה בתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה.

נציגו של נשיא רוסיה, קיריל דמיטרייב, ציין כי קיימת תנועה חיובית קדימה בשיחות שמטרתן לסיים את המלחמה הנמשכת זה ארבע שנים.

דמיטרייב הוסיף כי מתבצעת עבודה פעילה לשיקום היחסים בין מוסקבה לוושינגטון, כולל הקמת קבוצת עבודה כלכלית משותפת. בדבריו תקף את המדינות האירופיות ובריטניה וטען כי "מחרחרי המלחמה מנסים כל העת להפריע לתהליך ולהתערב בו", וכי הניסיונות הללו מעידים על כך שהתקדמות אכן מושגת.

השיחות מתנהלות בפורמט של התייעצויות משולשות ודיונים קבוצתיים בתיאום הממשל האמריקני. המשלחות כוללות את השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר מטעם ארצות הברית, וכן את מזכיר המועצה לביטחון לאומי של אוקראינה רוסטם אומרוב וראש המודיעין הצבאי הרוסי אדמירל איגור קוסטיוקוב. אומרוב הגדיר את הדיונים ביומם הראשון כמשמעותיים ופרודוקטיביים, תוך התמקדות בפתרונות מעשיים.

למרות הניסיונות להציג אווירה חיובית, הפערים בין הצדדים נותרים עמוקים. ממשל טראמפ מפעיל לחץ להשגת פשרה, אך רוסיה מחזיקה כיום בכ-20% משטחי אוקראינה ודורשת ויתורים טריטוריאליים נוספים בקווי ההגנה המבוצרים. בזירה המבצעית, לאחר לילה של תקיפות אוויריות כבדות קודם לפתיחת הסבב, דווח ביום חמישי על ירידה בהיקף המתקפות, למרות פגיעת כטב"ם בבירה קייב שהובילה לפציעת שני בני אדם.