העיתון הנחשב תכנן להשיק קמפיין חדש - ואז נחשפה תקלה מביכה

עיתון ה'וושינגטון פוסט' תכנן בשנה שעברה להשיק קמפיין שיווקי חדש שנועד להדגיש את החיבור שלו לארצות הברית ולערכיה, אך המהלך נבלם ברגע האחרון לאחר שהתברר כי הסיסמה שנבחרה כבר נמצאת בשימוש.
לפי דיווח של אתר Semafor, העיתון התכוון לצאת בקמפיין תחת הסלוגן "אנחנו העם" (“We the People”), המילים הפותחות את חוקת ארצות הברית, אך עוד לפני עליית הפרסומות לאוויר, רשת חדשות אחרת הקדימה אותו עם אותו רעיון בדיוק.
הרשת, שפעלה בעבר בשם MSNBC, השלימה בנובמבר האחרון מיתוג מחדש ושינתה את שמה ל־MS NOW. כחלק מהמיתוג החדש השיקה הרשת קמפיין פרסומי רחב היקף, בהשקעה של מיליוני דולרים, שגם הוא נשא את הסלוגן "אנחנו העם".
לפי הדיווח, הקמפיין של MS NOW והתקציב הגדול שעמד מאחוריו אילצו את הנהלת הוושינגטון פוסט להקפיא את התוכנית שלה. העיתון לא מסר תגובה רשמית לפנייה בנושא.
צרות בצרורות
הפרסום על כישלון הקמפיין הגיע יום לאחר שמנכ”ל ומו”ל הוושינגטון פוסט, ויל לואיס, הודיע כי יפרוש מתפקידו בעקבות ביקורת נרחבת על האופן שבו ניהל גל פיטורים נרחב במערכת.
לואיס ספג ביקורת חריפה בין היתר בשל היעדרותו בזמן שעורך העיתון, מאט מארי, נדרש להודיע לעובדים על פיטורי כשליש מכוח האדם. הביקורת החריפה אף יותר לאחר שלואיס נצפה באירוע חברתי זמן קצר לאחר ההודעה על הפיטורים.
בהודעה ששלח לעובדים מסר לואיס כי לאחר כשנתיים של תהליכי שינוי בעיתון, זהו הזמן הנכון עבורו לפנות את מקומו. לדבריו, במהלך כהונתו התקבלו החלטות קשות שנועדו להבטיח את עתידו הכלכלי והעיתונאי של הוושינגטון פוסט, כך שיוכל להמשיך לפרסם חדשות "איכותיות ולא מפלגתיות" למיליוני קוראים.
ב־Semafor ציינו כי פרשת הסלוגן היא אמנם אירוע שולי ביחס לביקורת הרחבה על כהונתו של לואיס, אך היא ממחישה, לטענתם, קושי של העיתון לחשוב בצורה יצירתית. לפי הדיווח, העובדה שחברת חדשות פוליטית אחרת בחרה בדיוק באותה סיסמה ואף הצליחה להוציא אותה לפועל מהר יותר ובתקציב גדול יותר, מדגישה את הבעיה.
0 תגובות