העיתון הנחשב תכנן להשיק קמפיין חדש - ואז נחשפה תקלה מביכה

עיתון ה'וושינגטון פוסט' תכנן בשנה שעברה להשיק קמפיין שיווקי חדש שנועד להדגיש את החיבור שלו לארצות הברית ולערכיה, אך המהלך נבלם ברגע האחרון לאחר שהתברר כי הסיסמה שנבחרה כבר נמצאת בשימוש.

לפי דיווח של אתר Semafor, העיתון התכוון לצאת בקמפיין תחת הסלוגן "אנחנו העם" (“We the People”), המילים הפותחות את חוקת ארצות הברית, אך עוד לפני עליית הפרסומות לאוויר, רשת חדשות אחרת הקדימה אותו עם אותו רעיון בדיוק.

הרשת, שפעלה בעבר בשם MSNBC, השלימה בנובמבר האחרון מיתוג מחדש ושינתה את שמה ל־MS NOW. כחלק מהמיתוג החדש השיקה הרשת קמפיין פרסומי רחב היקף, בהשקעה של מיליוני דולרים, שגם הוא נשא את הסלוגן "אנחנו העם".

לפי הדיווח, הקמפיין של MS NOW והתקציב הגדול שעמד מאחוריו אילצו את הנהלת הוושינגטון פוסט להקפיא את התוכנית שלה. העיתון לא מסר תגובה רשמית לפנייה בנושא.