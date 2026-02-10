במסגרת ביקורו הרשמי באוסטרליה, נשיא המדינה יצחק הרצוג, השתתף היום (שלישי) בטקס הזיכרון לנרצחי פיגוע הטרור בחוף בונדי, ביחד עם ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי. הטקס נערך בבית הכנסת חב"ד בונדי, בהובלת ראש הקהילה הרב יהורם אולמן, ששכל את חתנו, הרב אלי שלנגר ז"ל אשר נרצח בטבח הנורא.

טרם הטקס נפגשו הנשיא הרצוג, רעייתו מיכל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, ויו"ר הסוכנות היהודית, האלוף (מיל') דורון אלמוג, עם בני המשפחות השכולות של קורבנות הפיגוע בבונדי.

לאחר טקס הזיכרון התארח נשיא המדינה בביתו של ראש ממשלת אוסטרליה.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: "אנו מתכנסים כאן, תחת הנהגתו המחזקת של הרב האהוב אולמן, כדי להתאבל ולספר מחדש את 15 סיפוריהם של 15 גיבורינו מבונדי. אנו מצדיעים לנשמותיהם, לאופיים, ומנציחים את הערכים, החלומות והשאיפות שלהם. אנו זוכרים כאן בסידני, וכך גם בירושלים.

"הטרוריסטים ביקשו להטיל פחד בעם היהודי ואנו משיבים בגאווה יהודית. הם ביקשו לפלג באמצעות שנאה דתית ואנו משיבים בסולידריות בין בני אדם בעלי מצפון מוסרי, מכל הדתות.

"ראש הממשלה אלבניזי, אנו מכירים זה את זה שנים רבות. אני מודה לך על נוכחותך כאן ועל קבלת הפנים שממשלתך העניקה לי. אתה מנהיג עולמי חשוב. יחד אנו זועקים כנגד תופעה נתעבת, שלה השלכות הרסניות במיוחד על העולם החופשי. הטרור מבקש לאיים על העולם החופשי ולכרסם בערכיו.

"מה שראינו בבונדי, מעשה מצמרר של שנאה עיוורת, שנאה כלפי יהודים ושנאה כלפי הערכים האוסטרליים אין לו מקום במדינה הזו, או בכל מקום אחר. נאבקתי באנטישמיות כל חיי, ומניסיוני למדתי כי המאבק הזה מחייב צעדים רחבים, רציניים ומעמיקים. אני משבח את החקיקה והיוזמות שנקטת. המבחן האמיתי יהיה ביישומן המלא ובתוצאותיהן".