שר החוץ גדעון סער ימריא לוושינגטון כדי לייצג את מדינת ישראל בכינוס הראשון של מועצת השלום שיזם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כך דיווחו הערב מספר כלי תקשורת ישראליים.

השתתפותו של שר החוץ ביום חמישי הקרוב מגיעה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו החליט שלא להגיע לאירוע והנחה את סער למלא את מקומו בבירה האמריקנית.

יצוין כי בניגוד לכינוס הקודם של מועצת השלום שהתקיים בדאבוס, אליו נמנע ראש הממשלה להגיע לאור צו המעצר הקיים נגדו, הפעם בחר נתניהו להיעדר מסיבות אחרות. ראש הממשלה החליט לשגר לוושינגטון נציג רם דרג במקום את ראש המדינה בעצמו, ככל הנראה לאור ההסתייגויות של ישראל מהרכב המועצה.

המפגש המדיני מתקיים בזמן שבו מופנים המאמצים הבינלאומיים לעבר יישום הפעימה השנייה בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה. בדרג המדיני קיימת ציפייה כי הממשל האמריקני ינצל את המעמד כדי להכריז על לוח זמנים סופי לפירוק ארגון חמאס מיכולותיו הצבאיות, זאת בהמשך לצעדים קודמים ובהם פתיחת מעבר רפיח באופן מוגבל.

לצד ישראל, צפויים לקחת חלק במועצה נציגים ממדינות רבות, בהן ערב הסעודית, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות הערביות, בחריין ומרוקו. כמו כן ייוצגו בכינוס מדינות נוספות ובהן טורקיה, קטאר, פקיסטן, אינדונזיה, בלגיה, הונגריה וארגנטינה.

ההחלטה הישראלית לשגר את שר החוץ התקבלה לאחר תקופה של לבטים פנימיים בממשלה. ההזמנה הרשמית נמסרה לישראל בשלהי חודש ינואר, יממה בלבד לפני שהנשיא טראמפ הכריז על הקמת המועצה במהלך ועידת דאבוס.

גורמים בירושלים בחנו את המשמעות של השתתפות בפורום שבו ישראל מחזיקה בקול שווה למדינות כדוגמת קטאר וטורקיה בסוגיות הנוגעות לביטחון המדינה ולעתיד רצועת עזה. בסופו של דבר הוכרע כי היעדרות מהכינוס עלולה לפגוע ביחסים עם הממשל ולמנוע מישראל יכולת השפעה בתוך הגוף החדש, כך לפי דיווח ב-i24.

השתתפותו של סער במועצה מסמנת שינוי בטון הישראלי, לאחר שרק לפני מספר שבועות פורסמה הודעה חריפה נגד הרכב הוועדה המנהלת של עזה. באותה עת נמסר מירושלים כי "ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב". למרות חילופי ההאשמות הללו, הוחלט כאמור כי שר החוץ יהיה זה שיעמוד בראש המשלחת הישראלית לדיונים בוושינגטון.