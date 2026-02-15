כיכר השבת
תרבות הביטול

הצביעות: מורה כתב שתי מילים שעצבנו את הדמוקרטים - כך זה נגמר

מורה מארה"ב נאלץ להתפטר ממשרתו בבית ספר יסודי לאחר שפרסם בפייסבוק מסר של הבעת תמיכה ברשות ההגירה האמריקאית | המורה סיפר כי האירוע היה קשה מבחינה אישית ומקצועית, וכי עתיד הקריירה שלו בחינוך נמצא במצב לא ברור (בעולם)

שוטרים באירוע רצח שביצע שוטר ממשטרת ההגירה, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מורה מאזור שיקגו, ג'יימס הידורן, נאלץ להתפטר ממשרתו בבית ספר יסודי לאחר שפרסם בפייסבוק את המסר הקצר "Go ICE" כהבעת תמיכה ברשות ההגירה האמריקאית, ברקע גל ביקורת מצד הדמוקרטים כנגד הרשות.

הידורן סיפר לרשת פוקס ניוז כי האירוע היה קשה מבחינה אישית ומקצועית, וכי הוא השקיע 14 שנים בבניית הקריירה שלו ובקשר עם תלמידיו.

המורה הושעה לראשונה לאחר שהפוסט עורר תגובות חריפות ברשתות החברתיות, והעיר שיקגו והורים בקהילה הביעו זעם על דבריו. למרות שהפוסט לא היה מכוון אל תלמידים או קהילת בית הספר, הידורן הוסיף כי לחץ רב הוביל אותו להתפטר לאחר חקירה ראשונית.

בהמשך הריאיון הוא הביע צער על אובדן הקשר עם תלמידיו, והודה על התמיכה שקיבל מקהילה מסוימת, כולל קמפיין למימון המונים שהוקדש לו. הידורן אמר כי הפוסט לא שיקף כל כוונה לפגוע, וכי הוא רוצה שהדגש יהיה על חופש הביטוי לכל, גם כאשר הדעות אינן פופולריות.

בעתיד, הידורן יידרש להסביר לכל מחוז חינוכי אליו יפנה מדוע התפטר, מה שמותיר את עתיד הקריירה שלו בחינוך במצב לא ברור. הוא ציין כי בכוונתו לחקור אפשרויות נוספות בתחום החינוך או תחומים קרובים, ולנסות להמשיך לתרום לחיי ילדים בכל דרך אפשרית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר