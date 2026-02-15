הצביעות: מורה כתב שתי מילים שעצבנו את הדמוקרטים - כך זה נגמר

מורה מאזור שיקגו, ג'יימס הידורן, נאלץ להתפטר ממשרתו בבית ספר יסודי לאחר שפרסם בפייסבוק את המסר הקצר "Go ICE" כהבעת תמיכה ברשות ההגירה האמריקאית, ברקע גל ביקורת מצד הדמוקרטים כנגד הרשות.

הידורן סיפר לרשת פוקס ניוז כי האירוע היה קשה מבחינה אישית ומקצועית, וכי הוא השקיע 14 שנים בבניית הקריירה שלו ובקשר עם תלמידיו.

המורה הושעה לראשונה לאחר שהפוסט עורר תגובות חריפות ברשתות החברתיות, והעיר שיקגו והורים בקהילה הביעו זעם על דבריו. למרות שהפוסט לא היה מכוון אל תלמידים או קהילת בית הספר, הידורן הוסיף כי לחץ רב הוביל אותו להתפטר לאחר חקירה ראשונית.

בהמשך הריאיון הוא הביע צער על אובדן הקשר עם תלמידיו, והודה על התמיכה שקיבל מקהילה מסוימת, כולל קמפיין למימון המונים שהוקדש לו. הידורן אמר כי הפוסט לא שיקף כל כוונה לפגוע, וכי הוא רוצה שהדגש יהיה על חופש הביטוי לכל, גם כאשר הדעות אינן פופולריות.

בעתיד, הידורן יידרש להסביר לכל מחוז חינוכי אליו יפנה מדוע התפטר, מה שמותיר את עתיד הקריירה שלו בחינוך במצב לא ברור. הוא ציין כי בכוונתו לחקור אפשרויות נוספות בתחום החינוך או תחומים קרובים, ולנסות להמשיך לתרום לחיי ילדים בכל דרך אפשרית.