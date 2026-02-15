סיור שערך משרד ההגנה של בלגיה בסוף השבוע שעבר במפעל הגדול ביותר לייצור נשק ותחמושת בבלגיה הפך לזירת מחאה לאחר שהסיור יועד לנספחים צבאיים שמוצבים בבריסל - בהם גם נספח צה"ל לבלגיה, אל"ם משה טטרו. נוכחותו של אל"ם טטרו בסיור גררה מחאה מצד עובדי המפעל, שפתחו בשביתה.

מדובר במפעל HERSTAL FN, שהוא לא רק אחד המפעלים הגדולים בבלגיה, אלא אחת התעשיות החשובות באירופה. על פי דיווחים בכלי תקשורת בבלגיה שהובאו בחדשות 12, כאשר עובדי המפעל הבינו שבין המבקרים גם נספח צה"ל בבלגיה הם הכריזו באופן ספונטני על שביתה כללית.

חלקם נטשו את עמדות העבודה ועצרו את פס הייצור, אחרים הפגינו מחוץ לשערי המפעל. ועד העובדים אף סגר את שערי המפעל ל-24 שעות, עד ליום שישי אחה"צ, במחאה על נוכחותו של הקצין הישראלי במקום.

ועד העובדים טען: "לא מתקבל על הדעת שבין הנוכחים נציג של מדינה שמפרה באופן בוטה את הדין הבין-לאומי". בוועד גם התייחסו לתלונה שהוגשה נגד אל"ם טטרו לבית הדין הפלילי הבין-לאומי, בגין פעילותו במסגרת תפקידו הקודם בצה"ל, בראשית המלחמה.

אש על המסלול: תיעוד הרגע בו מרוץ מכוניות השתבש בצורה קיצונית משה בשן | 20:37

מוועד העובדים במפעל נמסר כי "לא מתקבל על הדעת ששטח המפעל משמש מקום מפגש עבור משרד ההגנה לקידום מטרות דיפלומטיות-ביטחוניות, כאשר בין הנוכחים נציג מדינה שמפרה באופן בוטה את הדין הבין-לאומי". בוועד הוסיפו כי כבר כמה עשורים חל איסור על הנהלת המפעל למכור תחמושת ונשק לצה"ל.

ועד העובדים אף טען כי ביקורו של אל"ם משה טטרו הוא חמור עוד יותר, בשל העובדה שהוגשה נגדו תלונה לבית הדין הפלילי הבין-לאומי, ה-ICC, בגין פעילותו במסגרת תפקידו הקודם בצה"ל. אל"ם טטרו היה אחראי בין היתר על יישום המדיניות ההומניטרית ברצועת עזה בראשית המלחמה.

על מנת לרצות את עובדיה ולהוריד את גובה הלהבות, הנהלת המפעל פרסמה תוך שעות את ההודעה הבאה: "לא אירחנו משלחת ביטחונית ישראלית, וכבר כמה עשורים שאנו לא מוכרים נשק או כל ציוד צבאי אחר לצה"ל. אולם, לבקשת משרד ההגנה הבלגי, המפעל אירח משלחת של נספחים צבאיים המוצבים בבריסל. המפעל מבהיר שלביקור הנ"ל אין כל קשר לפעילותנו המסחרית".

דובר צה"ל אישר כי סיור שגרתי אכן התקיים, כחלק מתוכנית קשרי החוץ שמפעיל צבא בלגיה. לטענת צה"ל, בזמן הסיור עצמו לא היה כל אירוע חריג.