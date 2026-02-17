שעות ספורות לפני חידוש השיחות בין ארצות הברית לאיראן, הפעם בז'נבה, הנשיא דונלד טראמפ נשאל על מטוס ה'אייר פורס 1' מה סיכויי ההצלחה של השיחות הדרמטיות מול המשטר.

טראמפ השיב כי: "איראן רוצה עסקה", לדבריו: "אהיה מעורב בשיחות באופן עקיף, והן יהיו חשובות מאוד. נראה מה יכול לקרות".

טראמפ שיגר מסר מאיים לאיראן והוסיף: "אני חושב שהם רוצים לעשות עסקה. אני לא חושב שהם מעוניינים בהשלכות של אי הגעה להסכם".

לדברי הנשיא טראמפ: "הייתי אומר שהם גרועים בניהול משא ומתן, כי היינו יכולים להגיע להסדר במקום לשלוח את מפציצי ה-B-2 כדי להשבית את הפוטנציאל הגרעיני שלהם, והיינו צריכים לשלוח את מפציצי ה-B-2. אני מקווה שהם יהיו סבירים יותר. הם רוצים לעשות עסקה".

בתוך כך, בישראל נערכים לכל תרחיש, ובמיוחד לאפשרות של עימות בין ארצות הברית לאיראן - עימות שצפוי לפי הערכות להתרחב גם לישראל ולהכניס אותה אל מעגל האש.

אמש דווח כי בישראל משלימים את ההיערכות לתקיפה באיראן ולוקחים בחשבון תרחיש ולפיו ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, שספג מהלומה כבדה בשנים האחרונות מצד ישראל, ינסה להצטרף למערכה ולפגוע בישראל.

אתמול פתחה איראן בתרגיל צבאי רחב היקף במצר הורמוז, צעד שנצפה מקרוב על ידי ארה"ב שמגבירה את הנוכחות באזור.

על פי הדיווחים, לא פחות מ-18 מטוסי F35 (חמקניים) נוספים עושים את דרכם מאירופה למזרח התיכון.

מנגד, המהלך האיראני מכונה על ידי טהרן "שליטה חכמה במצר הורמוז", ונתפס על ידי ארה"ב כהתגרות מכוונת מצידה של טהרן - יממה לפני השיחות בין ויטקוף לערקאצ'י.

​התרגיל האיראני נערך בפיקוחו ובמעקבו האישי של מפקד משמרות המהפכה, הגנרל מוחמד פאכפור.

לפי הודעת מחלקת יחסי הציבור של הארגון, המטרה המרכזית של האימון היא "להעריך תוכניות ביטחוניות ותרחישים של פעולה צבאית הדדית בתגובה לאיומים ביטחוניים וצבאיים פוטנציאליים באזור מצר הורמוז".