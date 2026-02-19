כיכר השבת
ממתינים לפקודת הנשיא

בכירים בארה"ב: הצבא האמריקאי יהיה מוכן לתקיפה באיראן כבר בסוף השבוע; טראמפ כינס דיון עם יועציו

צבא ארצות הברית יהיה מוכן לתקיפה באיראן כבר בסוף השבוע אך הנשיא דונלד טראמפ טרם קיבל את ההחלטה להורות על יציאה למלחמה מול המשטר האיראני | גורם בבית הלבן: "יש סיכוי של 90% למלחמה נגד איראן בשבועות הקרובים" | הנשיא קיים אמש  דיון עם יועציו הבכירים וקיבל תדרוך על שיחות הגרעין שנערכו בתחילת השבוע בז'נווה, שיחות שלא הובילו להתקדמות (בעולם)

טראמפ בישיבת קבינט בבית הלבן (צילום: הבית הלבן)

רשת CBS דיווחה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי גורמי ביטחון בכירים במועצה לביטחון לאומי ב עדכנו את הנשיא דונלד טראמפ כי צבא ארצות הברית יהיה ערוך ומוכן לפתוח במלחמה נגד ולצאת לתקיפות באיראן כבר בסוף השבוע הנוכחי.

על פי הדיווח, לוח הזמנים לפתיחת מלחמה אפשרית יכול להתארך מעבר לסוף השבוע ואף ליום ראשון. כמו כן, טרם קיבל החלטה האם לפתוח במלחמה.

גורם בבית הלבן אמר הלילה ל'טלגרף' הבריטי כי "יש סיכוי של 90% למלחמה נגד איראן בשבועות הקרובים". גורם ישראלי העריך בשיחה עם העיתון כי התקיפה של ארה"ב צפויה לצאת לפועל בימים הקרובים.

בתוך כך, טראמפ קיים הלילה דיון עם יועציו הבכירים, דיון במהלכו קיבל תדרוך על שיחות הגרעין שנערכו בתחילת השבוע בז'נווה, שיחות שלא הובילו להתקדמות במגעים מול איראן.

בדיון אצל הנשיא השתתפו בין היתר שר החוץ מרקו רוביו ויועציו הבכירים ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף.

כזכור, דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הבהירה אמש כי "יש הרבה סיבות לתקוף את איראן". לדבריה: "הנשיא טראמפ הבהיר תמיד שדיפלומטיה היא האפשרות העדיפה עליו, ואיראן תהיה חכמה אם תעשה עסקה".

טראמפ עצמו פרסם הודעה ברשתות החברתיות בה העלה טענות נגד ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שנכנס לחוזה חכירה ל-100 שנה עם המדינה האפריקנית מאוריציוס על דייגו גרסיה, אי הממוקם אסטרטגית באוקיינוס ​​ההודי ומשמש מקום למפציצים אמריקניים.

לדברי הנשיא, "אם איראן תחליט לא לעשות עסקה, ייתכן שיהיה צורך שארצות הברית תשתמש בדייגו גרסיה ובשדה התעופה הממוקם בפיירפורד, כדי לסכל מתקפה פוטנציאלית של משטר לא יציב ומסוכן ביותר - מתקפה שעשויה להתבצע על בריטניה, כמו גם על מדינות ידידותיות אחרות".

"תמיד נהיה מוכנים, נכונים ומסוגלים להילחם למען בריטניה, אבל הם צריכים להישאר חזקים לנוכח ה'ווקיזם' ובעיות אחרות המונחות בפניהם", סיכם הנשיא. "אל תוותרו על דייגו גרסיה!".

2
סיפורים יפים איראן מדינה מעל 100 מיליון מוסלמים רובם תומכים בחומנאי ורק ה' יכול להציל אותנו מהשטן הזה
שינדלר
1
לא נראה אמיתי..טרמפ איש עסקים ממולח לא יצהיר על תקיפה...זה רק לחץ על איראן כדי להגיע להסכם
נונו

