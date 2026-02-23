כיכר השבת
העולם עוקב בדאגה

נשיא איראן: "איתותים חיוביים בשיחה אם ארה"ב" | דיווח: זו התקיפה שטראמפ יאשר

נשיא איראן פזשכיאן טען הלילה כי: "השיח עם ארה״ב הוביל לאיתותים חיוביים" | דיווח: זו התקיפה שטראמפ צפוי לאשר כדי להכניע את המשטר האיראני (חדשות)

2תגובות
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן (צילום: שאטרסטוק )

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לסבב המשא ומתן הנוסף עם הצפוי לצאת לדרך ביום חמישי הקרוב וטען כי השיח עם ארה"ב הוביל לאיתותים חיובייים.

הנשיא האיראני כתב בחשבון ה- X שלו כי " מחויבת לשלום ויציבות באזור. המשא ומתן האחרון כלל חילופי הצעות מעשיות והניב אותות מעודדים".

"עם זאת", הוסיף פזשכיאן: "אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר פעולות ארה"ב ועשינו את כל ההכנות הנדרשות לכל תרחיש אפשרי".

בתוך כך, ה'ניו יורק טיימס' דיווח הלילה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על מתקפה צבאית נרחבת נגד איראן בחודשים הקרובים, שמטרתה הסופית היא הפלת שלטונו של עלי חמינאי.

על פי גורמים המעורבים בדיונים הפנימיים בממשל, התוכנית המתגבשת כוללת שלב ראשון של תקיפה ממוקדת שצפויה לצאת לפועל כבר בימים הקרובים, במטרה לאותת להנהגה בטהרן כי עליה לוותר לחלוטין על שאיפותיה הגרעיניות.

אם מהלך זה לא יוביל לכניעה איראנית, הנשיא הבהיר ליועציו כי הוא משאיר על השולחן את האפשרות של פלישה או מתקפה אווירית רחבת היקף לשינוי המשטר.

יצוין כי ​במהלך דיונים שנערכו בחדר המצב בבית הלבן, הציג סגן הנשיא ג'יי.די ואנס קו שמרני ומזהיר יותר. ואנס, הדוגל בריסון צבאי מעבר לים, לא התנגד לעצם התקיפה אך הציב שאלות נוקבות בפני ראשי מערכת הביטחון בנוגע למורכבות המבצעית ולסיכונים הכרוכים בעימות ישיר עם איראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
הגהה
בשיחה אם? אין לכם מגיה ?
1
מבולבל ומבלבל את העולם כולו, איראן יכולה להירגע, טראמפ לא מתכוין באמת לתקוף , אולי איזה דרדלה באיזה פינה בשביל שיוכל להגיד שהוא ניצח, חרטטן גדול, אבל למזלינו עדיף עדיין בהרבה מכל מתחריו
טראמפ כנראה בדמנציה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר