נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לסבב המשא ומתן הנוסף עם ארצות הברית הצפוי לצאת לדרך ביום חמישי הקרוב וטען כי השיח עם ארה"ב הוביל לאיתותים חיובייים.

הנשיא האיראני כתב בחשבון ה- X שלו כי "איראן מחויבת לשלום ויציבות באזור. המשא ומתן האחרון כלל חילופי הצעות מעשיות והניב אותות מעודדים".

"עם זאת", הוסיף פזשכיאן: "אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר פעולות ארה"ב ועשינו את כל ההכנות הנדרשות לכל תרחיש אפשרי".

בתוך כך, ה'ניו יורק טיימס' דיווח הלילה כי הנשיא טראמפ שוקל להורות על מתקפה צבאית נרחבת נגד איראן בחודשים הקרובים, שמטרתה הסופית היא הפלת שלטונו של עלי חמינאי.

מסר משפיל: התמונה שפרסם הבית הלבן לאחר ניצחון מזהיר על קנדה אריה רוזן | 22.02.26

על פי גורמים המעורבים בדיונים הפנימיים בממשל, התוכנית המתגבשת כוללת שלב ראשון של תקיפה ממוקדת שצפויה לצאת לפועל כבר בימים הקרובים, במטרה לאותת להנהגה בטהרן כי עליה לוותר לחלוטין על שאיפותיה הגרעיניות.

אם מהלך זה לא יוביל לכניעה איראנית, הנשיא הבהיר ליועציו כי הוא משאיר על השולחן את האפשרות של פלישה או מתקפה אווירית רחבת היקף לשינוי המשטר.

יצוין כי ​במהלך דיונים שנערכו בחדר המצב בבית הלבן, הציג סגן הנשיא ג'יי.די ואנס קו שמרני ומזהיר יותר. ואנס, הדוגל בריסון צבאי מעבר לים, לא התנגד לעצם התקיפה אך הציב שאלות נוקבות בפני ראשי מערכת הביטחון בנוגע למורכבות המבצעית ולסיכונים הכרוכים בעימות ישיר עם איראן.