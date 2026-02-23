סימן לתקיפה קרובה? ארה"ב פינתה עשרות עובדים מהשגרירות בלבנון

סימן לתקיפה אמריקנית קרובה? ברשת LBCI הלבנונית דווח כעת (שני) כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי. לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות". עוד נמסר כי "השגרירות עשויה לפרסם הצהרה שתבהיר את הפרטים וההשלכות של פעולה זו".

לא בכדי פינוי זה מדליק נורות אדומות ברחבי העולם, שכן במבצע עם כלביא הפינוי ההמוני מעיראק ביום רביעי - הייתה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת, מה שאכן אירע יממה אחרי.

אמש דיווחו כלי תקשורת בסוריה כי הצבא האמריקני החל לפנות כוחות גם מבסיס "קסרכ" (Qasrak) שבצפון-מזרח סוריה, הבסיס הצבאי האחרון בסוריה בו נותרו כוחות אמריקניים במדינה. לפי דיווחים שונים בסוריה, שיירה של משאיות יצאה מהבסיס כשהיא נושאת ציוד צבאי, ועושה את דרכה לעבר כורדיסטן העיראקית.

פינוי זה מתבצע לאחר שהאמריקנים פינו למעשה את שאר בסיסיהם בסוריה, כמו א-שדאדי וא-תנף, והעבירו את השליטה במקום לממשלת סוריה.