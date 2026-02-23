כיכר השבת
במקביל לפינוי מסוריה

סימן לתקיפה קרובה? ארה"ב פינתה עשרות עובדים מהשגרירות בלבנון

בלבנון מדווחים כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי | לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות" | במבצע עם כלביא הפינוי ההמוני מעיראק ביום רביעי - הייתה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת, מה שאכן אירע יממה אחרי (בעולם)

חוף בלבנון (צילום: שאטרסטוק)

סימן לתקיפה אמריקנית קרובה? ברשת LBCI הלבנונית דווח כעת (שני) כי שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי. לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות". עוד נמסר כי "השגרירות עשויה לפרסם הצהרה שתבהיר את הפרטים וההשלכות של פעולה זו".

לא בכדי פינוי זה מדליק נורות אדומות ברחבי העולם, שכן במבצע עם כלביא הפינוי ההמוני מעיראק ביום רביעי - הייתה אינדיקציה משמעותית שהתקיפה הישראלית מתקרבת, מה שאכן אירע יממה אחרי.

אמש דיווחו כלי תקשורת בסוריה כי הצבא האמריקני החל לפנות כוחות גם מבסיס "קסרכ" (Qasrak) שבצפון-מזרח סוריה, הבסיס הצבאי האחרון בסוריה בו נותרו כוחות אמריקניים במדינה. לפי דיווחים שונים בסוריה, שיירה של משאיות יצאה מהבסיס כשהיא נושאת ציוד צבאי, ועושה את דרכה לעבר כורדיסטן העיראקית.

פינוי זה מתבצע לאחר שהאמריקנים פינו למעשה את שאר בסיסיהם בסוריה, כמו א-שדאדי וא-תנף, והעבירו את השליטה במקום לממשלת סוריה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר