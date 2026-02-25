בכדור אש ענק | תיעוד: מטוס קרב מדגם F-16 התרסק בטורקיה

מטוס קרב מסוג F-16 של חיל האוויר הטורקי התרסק הבוקר (רביעי) במחוז בלקיסיר שבמערב טורקיה, וטייסו נהרג.

כוחות הצלה איתרו את שרידי המטוס בקרבת הכביש המהיר המחבר בין איסטנבול לאיזמיר, לאחר שחלקים מהכלי התפזרו על שטח נרחב כתוצאה מהפגיעה בקרקע.

​משרד ההגנה הטורקי מסר כי המטוס המריא מבסיס חיל האוויר התשיעי במחוז לצורך טיסת משימה בשעה 00:56.

דקות ספורות לאחר מכן נותק הקשר האלחוטי עם כלי הטיס והוא נעלם ממסכי המכ"ם. עם קבלת הדיווח הושק מבצע חיפוש והצלה נרחב שכלל יחידות משטרה, צוותי רפואה וכיבוי אש, שאיתרו לבסוף את זירת ההתרסקות באזור נאפלי.

​"הטייס שלנו נפל כשהיד. סיבת התאונה תיקבע לאחר חקירה של צוות בדיקת ההתרסקויות", נמסר בהודעה הרשמית של משרד ההגנה. מושל המחוז, איסמעיל אוסטאולו, הביע את תנחומיו למשפחת הטייס וציין כי המטוס פעל במסגרת טייסת המוצבת בבסיס הראשי בבלקיסיר.

​בעקבות התקרית פתחה התביעה הכללית בבלקיסיר בחקירה רשמית לבירור נסיבות האירוע. שר המשפטים הטורקי, אקין גורלק, אישר כי צוות של ארבעה תובעים נשלח ישירות לזירת ההתרסקות כדי לפקח על איסוף הממצאים. בשלב זה טרם ברור אם התקלה נבעה מכשל טכני או מגורמים אחרים.