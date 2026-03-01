ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע הערב (ראשון) בהצהרה שמסר כי קיבל את בקשתה של ארה"ב לעשות שימוש בבסיסים בריטיים ל"מתקפות הגנתיות" נגד טילים איראניים.

סטארמר אמר: "אתמול דיברתי איתכם על המצב במפרץ והסברתי שהממלכה המאוחדת לא הייתה מעורבת בתקיפות באיראן. זה נותר המצב. במהלך יומיים האחרונים, איראן שיגרה התקפות מתמשכות ברחבי האזור על מדינות שלא תקפו אותן.

"הן פגעו בנמלי תעופה ובבתי מלון שבהם אזרחים בריטים שוהים. זהו בבירור מצב מסוכן. יש לנו לפחות 200,000 אזרחים בריטים באזור, תושבים, משפחות בחופשה ואלו שנמצאים במעבר".

"אני מבקש מכל אנשינו באזור לרשום בבקשה את נוכחותכם ולפעול לפי עצת הנסיעה של משרד החוץ. אני יודע שזו עת מדאיגה מאוד ואנחנו נמשיך לעשות כל שביכולתנו כדי לתמוך בכם. כוחותינו המזוינים הממוקמים ברחבי האזור עומדים גם הם בסיכון בשל פעולותיה של איראן".

"אתמול, איראן פגעה בבסיס צבאי בבחריין, כמעט והחטיאה אנשי צוות בריטים. מותו של המנהיג העליון לא ימנע מאיראן לשגר את התקיפות הללו. הגישה שלהם הופכת לעוד יותר פזיזה ועוד יותר מסוכנת לאזרחים".

"החלטתנו שבריטניה לא תהיה מעורבת בתקיפות על איראן הייתה מכוונת, לא פחות מכיוון שאנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר קדימה עבור האזור ועבור העולם היא הסדר במשא ומתן, כזה שבו איראן מסכימה לוותר על כל שאיפה לפתח נשק גרעיני. אך איראן פוגעת באינטרסים בריטיים למרות זאת ומעמידה אנשים בריטים בסיכון עצום יחד עם בעלי בריתנו ברחבי האזור. זהו המצב שאנו עומדים בפניו היום".

"שותפינו במפרץ ביקשו מאיתנו לעשות יותר כדי להגן עליהם וזוהי חובתי להגן על חיי בריטים. יש לנו מטוסים בריטיים באוויר כחלק מפעולות הגנה מתואמות אשר כבר יירטו בהצלחה תקיפות איראניות. אך הדרך היחידה לעצור את האיום היא להשמיד את הטילים במקור, במחסני האחסון שלהם או במשגרים המשמשים לירי הטילים".

"ארצות הברית ביקשה רשות להשתמש בבסיסים בריטיים למטרה הגנתית ספציפית ומוגבלת זו. קיבלנו את ההחלטה לקבל את הבקשה הזו כדי למנוע מאיראן לירות טילים ברחבי האזור, להרוג אזרחים חפים מפשע, לסכן חיי בריטים ולפגוע במדינות שלא היו מעורבות. הבסיס להחלטתנו הוא הגנה עצמית קולקטיבית של ידידים ובעלי ברית ותיקים והגנה על חיי בריטים".

"זה בהתאם למשפט הבינלאומי ואנו מפרסמים סיכום של הייעוץ המשפטי שלנו. איננו מצטרפים לתקיפות הללו אך נמשיך בפעולות ההגנה שלנו באזור ואנו נביא גם מומחים מאוקראינה יחד עם המומחים שלנו כדי לעזור לשותפים במפרץ להפיל כטב"מים איראניים התוקפים אותם. אני רוצה להיות מאוד ברור, כולנו זוכרים את הטעויות של עיראק ולמדנו את הלקחים הללו".

"לא היינו מעורבים בתקיפות הראשוניות על איראן ולא נצטרף לפעולה התקפית כעת. אך איראן נוקטת באסטרטגיה של אדמה חרוכה ולכן אנו תומכים בהגנה העצמית קולקטיבית של בעלי בריתנו ואנשינו באזור כי זוהי חובתנו כלפי העם הבריטי. זוהי הדרך הטובה ביותר לחסל את האיום הדחוף ולמנוע מהמצב להידרדר עוד יותר. זוהי ממשלת בריטניה המגינה על אינטרסים בריטיים ועל חיי בריטים" סיים.