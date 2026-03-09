כיכר השבת
יכל להיגמר אחרת

פיגוע המטען בבלגיה: התגובה החריפה של חבר הפרלמנט היהודי - והגינוי של ראש הממשלה

חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד הפיגוע שהתרחש הלילה | גם ראש הממשלה גינה את האירוע החמור שגרם לנזק לבית הכנסת ומבנים סמוכים (בעולם) 

ראש ממשלת בלגיה בארט דה-וובר (צילום: שאטרסטוק)

חבר הפרלמנט היהודי מיכאל פרייליך גינה הבוקר (שני) את אוזלת היד של הפרקליטות הבלגית והתובע הציבורי כלפי אירועי האנטישמיות במדינה, מה שהביא לדבריו לעלייה באנטישמיות עד ה שהתרחש הלילה.

"כאשר אנטישמיות אינה בראש סדר העדיפויות של משרד התובע הציבורי - עם עשרות תיקים שנדחו - זה יוצר אווירה של חסינות מעונש. תקיפות פיזיות הן, למרבה הצער, התוצאה הצפויה", כתב מיכאל פרייליך.

לדבריו, "אפס הסובלנות לאנטישמיות שהובטחה בעבר נתקלת כעת במערכת משפט רוויה. הקריאה שלי לממשלה: סוף סוף לפעול בנושא."

גם ראש הממשלה הבלגי בארט דה וובר הצטרף לגינויים על פיגוע המטען מחוץ לבית הכנסת, שאך בנס לא הסתיים בנפגעים בנפש.

"פיצוץ אירע אמש מחוץ לבית הכנסת בליאז'. אנטישמיות היא התקפה נגד ערכינו ונגד החברה שלנו. יש להילחם בה באופן חד משמעי. סולידריות עם הקהילה היהודית בליאז' ובבלגיה", לשון הודעת ראש הממשלה.

המטען התפוצץ סמוך לשעה 04:00 לפנות בוקר ברחוב לאון פרדריק, מחוץ למבנה שנבנה בשנת 1899 ומשמש כבית כנסת ומוזיאון למורשת יהודית. מעוצמת הפיצוץ התנפצו חלונות חזית המבנה וכן חלונות בבנייני מגורים סמוכים מעבר לכביש.

כוחות משטרה גדולים בליווי יחידות מיוחדות ללוחמה בטרור חסמו את האזור והקימו רצועת ביטחון סביב זירת הפיצוץ. חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי אספו ממצאים מהשטח כדי לקבוע את סוג המטען ואת מקורו. הרחוב נותר סגור למעבר שעות ארוכות לאחר האירוע לצורך השלמת פעולות החקירה של התביעה הפדרלית.

כיכר השבת
