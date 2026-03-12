למרות הדיווחם האחרונים על אפשרות לחזרה למשא ומתן עם איראן ורצון מצידו של נשיא ארה"ב להביא בקרוב לסיום המלחמה, בכיר בממשל טראמפ אומר היום כי נותרו עוד שבועות.

מזכיר האוצר של הנשיא הדגיש עם זאת כי לא מדובר במלחמה שתיפרס על פני חודשים ארוכים, ברקע החשש האמריקני מחזרה לימי מלחמת אפגניסטן-עיראק.

"המערכה הזו תיקח שבועות, לא חודשים", הבטיח הבכיר האמריקני.

מזכיר האוצר התייחס גם לסגירת מצרי הורמוז על ידי האיראנים, ואמר כי ארה"ב תדאג עד סוף החודש להבטיח את חופש התנועה באזור.

"תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ, הצבא עובד בשיא המהירות", אמר הבכיר. "זה מבצע שייקח שבועות ולא חודשים. בכל יום, הישגים גדולים מאוד מושגים.אנחנו משמידים את היכולת שלהם לאיים על כוחות אמריקאים באזור ולאיים על שכנים".

מזכיר האוצר כריס רייט אמר כי המבצע יצא לפועל בגלל תוכנית הגרעין האיראני שהואצה על ידי המשטר ותוכנית הטילים הבליסטיים שלה.

"בסוף, האופציה היחידה והנכונה ביותר היא להשמיד את היכולות שלהם. מדובר במבצע שיייקח עוד שבועות, לא חודשים - אבל גם לא ימים".