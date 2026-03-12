כיכר השבת
"לא הייתה ברירה"

בניגוד לשמועות: לא עוצרים | בכיר בממשל טראמפ: "המבצע יימשך עוד שבועות - לא ימים"

למרות הדיווחים בימים האחרונים על התלבטות בבית הלבן כיצד ובעיקר מתי לסיים את המלחמה באיראן, בכיר בממשל אומר כי נותרו עוד שבועות לסיום המלחמה | "זה ייקח עוד שבועות, לא חודשים וגם לא ימים" (חדשות) 

למרות הדיווחם האחרונים על אפשרות לחזרה למשא ומתן עם איראן ורצון מצידו של נשיא ארה"ב להביא בקרוב לסיום המלחמה, בכיר בממשל אומר היום כי נותרו עוד שבועות.

מזכיר האוצר של הנשיא הדגיש עם זאת כי לא מדובר במלחמה שתיפרס על פני חודשים ארוכים, ברקע החשש האמריקני מחזרה לימי מלחמת אפגניסטן-עיראק.

"המערכה הזו תיקח שבועות, לא חודשים", הבטיח הבכיר האמריקני.

מזכיר האוצר התייחס גם לסגירת מצרי הורמוז על ידי האיראנים, ואמר כי ארה"ב תדאג עד סוף החודש להבטיח את חופש התנועה באזור.

"תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ, הצבא עובד בשיא המהירות", אמר הבכיר. "זה מבצע שייקח שבועות ולא חודשים. בכל יום, הישגים גדולים מאוד מושגים.אנחנו משמידים את היכולת שלהם לאיים על כוחות אמריקאים באזור ולאיים על שכנים".

מזכיר האוצר כריס רייט אמר כי המבצע יצא לפועל בגלל תוכנית הגרעין האיראני שהואצה על ידי המשטר ותוכנית הטילים הבליסטיים שלה.

"בסוף, האופציה היחידה והנכונה ביותר היא להשמיד את היכולות שלהם. מדובר במבצע שיייקח עוד שבועות, לא חודשים - אבל גם לא ימים".

