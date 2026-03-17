כיכר השבת
מלחמה רחוקה מסיום?

צבא ארה"ב הציג לנשיא טראמפ 'נקודות יציאה' מהמלחמה לצד אפשרויות הסלמה

בתרחישי המלחמה בבית הלבן הוכנסו מראש 'נקודות יציאה' שיאפשרו לנשיא טראמפ להכריז על סיום הלחימה | לנשיא הוצגו גם אפשרויות להגברת המתקפות על איראן (בעולם)

בתרחישי המלחמה ששורטטו על ידי הבכירים בבית הלבן הוכנסו מראש 'נקודות יציאה' שיאפשרו ל להכריז על סיום הלחימה אם יבחר בכך,  כך אמרו הלילה (בין שני לשלישי) גורמים המעורים בתוכניות הצבאיות בבית הלבן ל-NBC.

הגורמים הוסיפו כי לנשיא הוצגו גם אפשרויות להגברת הלחץ הצבאי והמתקפות על במקרה שטראמפ יבחר להעצים את המלחמה.

באשר ללוח הזמנים של המלחמה, אמר אחד הגורמים כי: "לוח הזמנים עשוי להשתנות בכל יום".

כזכור, הנשיא טראמפ התייחס אמש למלחמה עם איראן במהלך אירוע חתימה על צו בבית הלבן, ואמר כי אחת הבעיות המרכזיות מבחינתו היא חוסר הבהירות לגבי הגורמים שמולם מתנהלים המגעים.

לדבריו, "הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאין לי מושג עם מי אנחנו מדברים, כי אף אחד מעולם לא שמע על האנשים האלה. כולם מתים. אבל עשינו עבודה למען העולם, לא עבודה בשבילנו, בשביל כל העולם".

בהמשך נשאל טראמפ אם הוא מעריך שהמלחמה תסתיים כבר השבוע והשיב כי אינו סבור שזה יקרה כל כך מהר, אך לדבריו הסיום אינו רחוק. "אני לא חושב שזה יקרה השבוע, אבל זה יהיה בקרוב. זה לא יהיה רחוק וכשהיא תסתיים יהיה לנו עולם הרבה יותר בטוח".

באשר למצבו של מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון החדש, התבטא הנשיא אמר כי עדיין אין מידע ברור בנושא. "עד עכשיו אף אחד לא יודע מה מצבו. אם תסתכלו על אביו, הוא היה נוהג לנאום הרבה, אתם יודעים, מדבר על 'מוות ל'. כשאומרים 'מוות לאמריקה', צריך להאמין להם, כי זה מה שהם היו עושים אם היה להם נשק גרעיני"

