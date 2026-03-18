מפקד צבא הרפובליקה האסלאמית של איראן, גנרל אמיר חטאמי, איים הלילה (בין שלישי לרביעי) בעקבות החיסול הדרמטי של עלי לאריג'אני, מי שהיה המנהיג בפועל של איראן לאחר חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי.

חטאמי שיגר הלילה איום ואמר: "תגובתנו להתנקשות במזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, השהיד עלי לאריג'אני, תהיה נחרצת ותגרום לצער".

בתוך כך, ארגון הטרור חמאס ‏"גינה" את החיסול ומסר "תנחומים": "התנועה שולחת את תנחומיה ​​העמוקים לרפובליקה האסלאמית של איראן, להנהגתה ולאנשיה, על מות הקדושים של מר עלי לריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, בנו ומספר מחבריו, בעקבות הפצצה ציונית בוגדנית ומתקפה בוטה על בירת איראן, טהרן".

באיראן אישרו הלילה באופן רשמי כי עלי לאריג׳אני חוסל בתקיפה יחד עם בנו, סגנו וקבוצת מאבטחים.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש הערכת מצב בבור חיל האוויר בקריה ופנה לעם האיראני לרגל חג הנורוז."ב-24 השעות האחרונות חיסלנו שניים מראשי הטרור, בכירי הטרוריסטים של העריצות הזו".

"המטוסים שלנו פוגעים בפעילי הטרור בשטח, בדרכים, בכיכרות. זה נועד לאפשר לעם האיראני האמיץ לחגוג את חג האש", סיכם נתניהו, והוסיף: "אז צאו לחגוג, וחג נורוז שמח. אנחנו צופים מלמעלה״.

דובר צה"ל מסר אמש: "לאורך שנים לאריג'אני נחשב לאחד הגורמים הבכירים והותיקים ביותר בצמרת משטר הטרור האיראני והיה מקורב למנהיג המשטר עלי ח'אמנהאי.

"לאחר חיסולו של ח'אמנהאי, לאריג'אני קיבע את מעמדו כמנהיג משטר הטרור האיראני בפועל והוביל את הלחימה נגד מדינת ישראל ומדינות האזור".