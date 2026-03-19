הזיה: קרובי משפחה של בכירי איראן מלמדים באוניברסיטאות בארה"ב

אלפי בני משפחה של הנהגת איראן מתגוררים בארה"ב ומלמדים באוניברסיטאות היוקרתיות ביותר במדינה, כך לפי חשיפה של ה'ניו יורק פוסט'.

בעוד בטהרן נשמעות קריאות נגד המערב, בניהם של בכירי המשטר מחזיקים במשרות הוראה ומחקר מניו יורק ועד לוס אנג'לס.

הערכות של מומחים ומתנגדי משטר מצביעות על כך שבין 4,000 ל-5,000 קרובי משפחה של מנהיגי איראן ובירוקרטים בכירים מתגוררים כיום בארצות הברית.

התופעה מעוררת דאגה גוברת בקרב גורמי ביטחון ופעילים פוליטיים, הטוענים כי נוכחותם במוסדות להשכלה גבוהה משמשת ככלי להשפעה על דעת הקהל המערבית.

ג'נאטן סאיה, אנליסט בקרן להגנת הדמוקרטיות, הסביר כי "אני חושב שיהיה סיכון ביטחוני מכיוון שאקדמאים איראנים מילאו תפקיד קריטי בעיצוב דעת הקהל בשמאל בארה"ב, ובעצם רימו את הליברלים לחשוב שהמשטר פרוגרסיבי יותר, למרות שהוא עדיין מקדם את אותה אג'נדה נוקשה".

אחד המקרים הבולטים הוא של ליילה ח'טאמי, בתו של נשיא איראן לשעבר מוחמד ח'טאמי, המשמשת כפרופסור למתמטיקה ביוניון קולג' שבמדינת ניו יורק. בעקבות המתיחות הצבאית האחרונה בין המדינות, הוסרו פרטיה ותמונתה מאתר הפקולטה.

ח'טאמי היא גם אחייניתה של נכדת האייתוללה חומייני. במקביל, בלוס אנג'לס מלמד עיסה האשמי, בנה של מסומה אבתקר, מי שהייתה דוברת הסטודנטים שחטפו דיפלומטים אמריקאים ב-1979 ושימשה כסגנית נשיא איראן עד לאחרונה.

בזירה המדעית והרפואית, הנתונים מעוררים תהיות נוספות. זהרה מוהאג' דאמד, אחייניתו של עלי לאריג'אני, מנהלת יחידה לניתוח סיכונים במערכות טכנולוגיות מורכבות, כולל כורים גרעיניים מסחריים, באוניברסיטת אילינוי.

דודניתה, פאטמה ארדשיר-לריג'אני, עבדה כרופאה מומחית במכון וינשיפ של אוניברסיטת אמורי עד שפוטרה בינואר האחרון בעקבות לחץ ציבורי. פעילת זכויות האדם לאודן בזרגאן ציינה בהקשר זה כי "פאטמה לאריג'אני... בתו של עלי לאריג'אני הגיעה לארצות הברית לטיפול בסרטן, המדינה עצמה שהמערכת של משפחתה מגנה, בעוד למיליוני איראנים נשללת הגישה לטיפול רפואי בסיסי והזדמנויות".

רשימת הצאצאים המועסקים באקדמיה כוללת גם את זיינב חג'ריאן, בתו של ממייסדי משרד המודיעין האיראני, המלמדת הנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת מסצ'וסטס, ואת אהסן נובאכט, בנו של סגן שר הבריאות האיראני לשעבר, המכהן כפרופסור לרפואה באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון. נכון לעכשיו, עשרות אלפי בני אדם חתמו על עצומות הקוראות לרשויות ההגירה האמריקאיות לבחון את סטטוס השהייה של אישים אלו, בטענה כי מדובר בעשיית צדק מול משטר המדכא את אזרחיו.