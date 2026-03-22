כיכר השבת
"בתוך 48 שעות!"

טראמפ באולטימטום לאיראן: פתחו את מצר הורמוז - או שנשמיד את תחנות הכוח שלכם

הנשיא דונלד טראמפ שיגר אולטימטום דרמטי להנהגה באיראן: "אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא איום, את מצר הורמוז, תוך 48 שעות , נפגע ונשמיד את תחנות הכוח השונות שלה" (בעולם)

3תגובות
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין שבת לראשון) איום דרמטי וחד משמעי לעבר ההנהגה ב והודיע כי אם בתוך 48 שעות מצר הורמוז לא ייפתחו ללא כל תנאי - ארה"ב תתקוף את תחנות הכוח של איראן.

לדברי : "אם איראן לא תפתח במלואו, ללא איומים, את מצר הורמוז בתוך 48 שעות ממועד זה בדיוק, ארצות הברית תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלהם, כשהגדולה שבהן תיפגע ראשונה!".

כלי תקשורת באיראן דיווחו כי צבא איראן הודיע כי הוא לא מקבל את האולטימטום של הנשיא והודיע כי אם תחנות הכוח יותקפו: "כל תשתיות האנרגיה השייכות לארה"ב באזור יותקפו".

מוקדם יותר הלילה התבטא טראמפ וכתב: "ארה"ב מחקה את איראן מהמפה. אני עומד ביעדים שלי, אפילו שבועות לפני לוח הזמנים! ההנהגה שלהם איננה, חיל הים וחיל האוויר שלהם אינם, אין להם שום הגנה, והם רוצים לעשות עסקה. אני לא! אנחנו שבועות לפני לוח הזמנים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
הוא יגמור אותם
שינדלר
2
הסוף שלהם קרוב מתמיד
בקרוב
1
לצערנו איראן מדינה ענקית ויד לה יכולות שיגור איכותיות עדיין הם משגעים את העולם. מכה קשה ביותר וכואבת מאוד על ההנהגה והתשתיות יעצרו את המלחמה
טראמפ מדבר

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר