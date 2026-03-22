נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין שבת לראשון) איום דרמטי וחד משמעי לעבר ההנהגה באיראן והודיע כי אם בתוך 48 שעות מצר הורמוז לא ייפתחו ללא כל תנאי - ארה"ב תתקוף את תחנות הכוח של איראן.

לדברי הנשיא טראמפ: "אם איראן לא תפתח במלואו, ללא איומים, את מצר הורמוז בתוך 48 שעות ממועד זה בדיוק, ארצות הברית תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלהם, כשהגדולה שבהן תיפגע ראשונה!".

כלי תקשורת באיראן דיווחו כי צבא איראן הודיע כי הוא לא מקבל את האולטימטום של הנשיא והודיע כי אם תחנות הכוח יותקפו: "כל תשתיות האנרגיה השייכות לארה"ב באזור יותקפו".

מוקדם יותר הלילה התבטא טראמפ וכתב: "ארה"ב מחקה את איראן מהמפה. אני עומד ביעדים שלי, אפילו שבועות לפני לוח הזמנים! ההנהגה שלהם איננה, חיל הים וחיל האוויר שלהם אינם, אין להם שום הגנה, והם רוצים לעשות עסקה. אני לא! אנחנו שבועות לפני לוח הזמנים".