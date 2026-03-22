מפקדת הכוחות המזוינים של איראן מאיימת לסגור את מצר הורמוז לזמן בלתי מוגבל בתגובה לאיומי תקיפה אמריקאיים.

לאחר איומיו של טראמפ לפגוע בחשמל האיראני,טהרן מזהירה מפני פגיעה בתשתיות אנרגיה בישראל ובמדינות האזור המארחות בסיסים של ארצות הברית.

מפקדת הכוחות המזוינים של איראן הודיעה היום (ראשון) כי היא ערוכה לסגור את מצר הורמוז לצמיתות ולא לאפשר את פתיחתו מחדש עד אשר ישוקמו כל תחנות הכוח שיושמדו במדינה.

בהצהרה רשמית מטעם הצבא נאמר כי אם האיומים האמריקאיים נגד מתקני האנרגיה האיראניים ימומשו, "מצר הורמוז ייסגר לחלוטין ולא ייפתח מחדש עד שתחנות הכוח שייהרסו ייבנו מחדש".

הודעה זו מגיעה בעקבות דבריו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אשר הצהיר ביום שבת כי יורה על הפצצת תשתיות האנרגיה של איראן אם מצר הורמוז לא ייפתח לחלוטין לתנועת כלי שיט בתוך 48 שעות.

התגובה האיראנית הנוכחית היא החריפה ביותר בסדרת אזהרות שהשמיעה טהרן בימים האחרונים בנוגע לתגובת הבטן שלה לכל תקיפה על תעשיית החשמל המקומית.

מעבר לסגירת המצר, הצבא האיראני הרחיב את איומיו והבהיר כי כל תשתיות האנרגיה והתקשורת של ישראל יהיוו מטרות לתקיפה. כמו כן, צוין כי איראן תפעל נגד חברות באזור שבהן מחזיקים בעלי מניות אמריקאים. בהודעת המפקדה הודגש כי תחנות כוח של מדינות באזור המארחות בסיסים אמריקאיים יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו.

בפרסומים הקשורים למשטר, קראו אלו לישראלים ולמדינות המפרץ "להצטייד במים ולהטעין את הטלפונים הניידים", לקראת מתקפה על החשמל של המזרח התיכון.

במקביל לדברי הצבא, התייחס לנושא גם יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף. בפרסום ברשת החברתית הזהיר קאליבאף כי פגיעה בתחנות הכוח של ארצו תוביל לתוצאות קשות באזור כולו, וציין כי "תשתיות קריטיות ומתקני אנרגיה במזרח התיכון עלולים להיהרס באופן בלתי הפיך אם מתקני האנרגיה האיראניים יותקפו."