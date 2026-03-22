לקראת פיצוץ?

24 שעות לאולטימטום של טראמפ: האיראנים לא ממצמצים - ומאיימים בתגובה נחרצת

כ-24 שעות לאחר האולטימטום של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, לפיו אם איראן לא תאפשר תנועה חופשית במצר הורמוז בתוך 48 שעות, ארה״ב תתקוף את תשתיות החשמל שלה, ובאיראן משיבים בצרור איומים משלהם ומבטיחים לסגור את מצרי הורמוז ואף לתקוף תחנות כוח ומתקני אנרגיה במדינות המפרץ

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

חלפו כ-24 שעות מאז האולטימטום של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, לפיו אם לא תאפשר תנועה חופשית במצר הורמוז בתוך 48 שעות, ארה״ב תתקוף את תשתיות החשמל שלה, ובאיראן משיבים באיומים משלהם.

כזכור, איים אתמול (שבת) כי ״אם איראן לא תפתח באופן מלא, ללא כל איום, את מצרי הורמוז בתוך 48 שעות מרגע זה בדיוק, ארצות הברית של אמריקה תפגע ותשמיד את תחנות הכוח השונות שלה, החל מהגדולה שבהן תחילה״, כך כתב בפוסט ב-Truth Social.

שר החוץ האיראני עראקצ'י כתב: "מצר הורמוז אינו סגור. ספינות מהססות כי חברות הביטוח חוששות ממלחמת הבחירה שיזמתם - לא איראן. שום חברת ביטוח ואף איראני - לא יושפע מאיומים נוספים. נסו לכבד. חופש השיט לא יכול להתקיים ללא חופש סחר. כבדו את שניהם - או אל תצפו לאף אחד מהם".

יועצו של המנהיג העליון של איראן עלי אכבר וליאתי כתב: "נשיא ארה"ב הפזיז איים על העם האיראני בתקיפת תשתיות החשמל של המדינה. על שליטי המדינות הערביות להבהיר לטראמפ שהמפרץ אינו מקום להימורים כדי למנוע אזור של האפלה".

גם יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף צייץ: "לצד בסיסים צבאיים, גופים פיננסיים המממנים את תקציב הצבא האמריקני הם מטרות לגיטימיות. אגרות חוב ממשלתיות אמריקניות ספוגות בדמם של האיראנים".

במשמרות המהפכה הזהירו היום כי אם ארה״ב תממש את האיום איראן תסגור את מצר הורמוז לחלוטין, גם למעט האוניות שעוברות באישור איראני כעת. במקביל, מטה ח'אתם אל אנביא - הפיקוד המאוחד של משמרות המהפכה והצבא - הוסיף כי מתקני חברות בעלות שליטה אמריקנית ״יושמדו לחלוטין״, ומתקני אנרגיה במדינות האזור יופצצו ואיים גם על מרכזי מידע ותשתיות התפלת מים הקריטיות למפרציות.

במקביל להצהרות הרשמיות, הפיצה התקשורת האיראנית תמונה ובה מסומנות תחנות כוח ומתקני אנרגיה במדינות המפרץ כמטרות פוטנציאליות - ביניהן תחנת הכח הגרעינית האמירתית בראקה ומתקני אנרגיה בקטאר, כוויית ודובאי, תחת הכותרת: ״היפרדו מהחשמל!״.

12
מדינה ריבונית לא יכולה להרשות לעצמה איומים על חופש השיט. חייבים תגובה ברורה שתשיב הרתעה מלאה עכשיו, לא אחר כך
עידן
11
מי שמאיים על יציבות אזורית ועל נתיבי אנרגיה עולמיים צריך לדעת שיש גבול ברור. זה הזמן להראות עוצמה ולא היסוס
אהוד
10
הקב״ה נותן כוח לעם להגן על עצמו. אסור להראות חולשה מול איומים שמסכנים חיי אדם
אדרי
9
תגובה ברורה עכשיו = שקט מחר
זמרי
8
אנחנו עם שחי באמונה אבל גם יודע לעמוד על שלו מול כל מי שמאיים עליו
אלבז
7
עם ישראל חזק, מאוחד ומאמין ואף איום לא ישבור אותו
אלי
6
עם ישראל צריך לזכור תמיד שהכול בהשגחה, אבל בתוך המציאות הטבעית יש חובה לפעול באחריות ובחוזק. ביטחון החיים כאן הוא פיקוח נפש, ולכן לא ניתן להתעלם מאיומים אסטרטגיים. יחד עם זאת, צריך לעשות הכול בשיקול דעת ובחכמה, מתוך אמונה שה' מנהיג את העולם
עמוס
5
מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה מציאות שבה מאיימים על חופש השיט ועל תשתיות אזוריות בלי תגובה ברורה. חייבים להציב גבולות חד־משמעיים שלא משתמעים לשתי פנים
שרון
4
התגובה הכי מסוכנת היא חוסר תגובה
גל
3
לחסל כל ראשי החזיתות להשמיד את כל בסיסי הירי למחוק כל מערכות תחמושת וטילאות לרסן כל מנהיג טרור ולהבטיח שכל האיום מכל הארגונים יוסר בכל החזיתות האפשריות
איתן

