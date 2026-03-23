המשטר בלחץ אטומי - זה האיום ה"אולטימטיבי" ששיגרה טהרן הלילה

איראן הזהירה הלילה כי תגיב במיקוש נרחב של חופיה ונתיבי הגישה הימיים במקרה של פעולה צבאית אמריקנית באזור.

​מועצת ההגנה של איראן פרסמה הצהרה המזהירה מפני פלישה אפשרית וקבעה כי כל ניסיון של האויב לפגוע בחופי איראן או באייה יוביל, באופן טבעי ובהתאם לפרקטיקה צבאית מקובלת, למיקוש כל נתיבי הגישה במפרץ הפרסי ולאורך החופים.

האיומים הללו מגיעים על רקע המאמצים של ארצות הברית לפתוח מחדש את מצר הורמוז להעברת משלוחי אנרגיה, משימה שעשויה לכלול נחיתה של כוחות מארינס בטריטוריה איראנית או השתלטות על איים בקרבת המצר.

​במקביל לאפשרות של מעורבות אמריקנית קרקעית, גם בישראל עלתה הצעה כי מבצע קרקעי עשוי להיות חלק מהמערכה הנוכחית. ההתפתחויות הללו והאפשרות של הגעת כוחות המארינס לאזור מעוררות דאגה גוברת בטהרן, שהובילה להוצאת האזהרה הרשמית מצד מועצת ההגנה.

איום המיקוש במרחב המפרץ הפרסי מעורר דאגה כבדה בקרב כלכלנים ברחבי העולם, בשל היותו עורק האספקה המרכזי ביותר לנפט וגז טבעי.

חסימה או שיבוש של נתיבי השיט באזור כולו, בנוסף למצרי הורמוז שכבר נסגרו, צפויים להוביל למחסור מיידי במקורות אנרגיה בבורסות הבינלאומיות, דבר שיגרור עלייה חדה במחירים וישפיע על עלויות הייצור והתחבורה בכל המדינות התלויות בייבוא דלקים מהמזרח התיכון.

​מלבד תחום האנרגיה, המפרץ הפרסי מהווה מקור קריטי לחומרי גלם חיוניים לתעשיית הדשנים והפטרוכימיה.

שיבוש ביכולת הייצוא של חומרים אלו עלול להוביל למחסור עולמי בדשנים חקלאיים, מהלך שיגרור בהכרח התייקרות של תוצרת חקלאית ויפגע בביטחון התזונתי במדינות רבות. כמו כן, תעשיות המסתמכות על כימיקלים ומתכות המיוצרות באזור יתמודדו עם קשיים באספקה ועלייה בעלויות חומרי הגלם.

​השלכות המשבר צפויות להקרין גם על ענף הספנות והלוגיסטיקה הבינלאומית. הסיכון הביטחוני בנתיבי המפרץ יוביל להקפצה דרמטית של פרמיות הביטוח הימי, מה שייקר את עלויות ההובלה של כל סוגי הסחורות העוברות באזור.

מצב זה יאלץ חברות ספנות להשתמש בנתיבים חלופיים, דבר שיגרום לעיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים של הסחר העולמי ולהתייקרות נוספת של מוצרי צריכה.