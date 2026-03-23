ראש הממשלה קיר סטארמר שיגר הבוקר (שני) הודעת גינוי לאירוע האנטישמי במהלכו הועלו באש אמבולנסים של 'הצלה' בפאתי לונדון.

כאמור, בתיעוד שזכה לפרסום נרחב ברשתות התקשורת בעולם נראה רגע בו אחד האמבולנסים מתפוצץ בעקבות השריפה. ההערכה היא כי הפיצוץ נגרם בגלל מכלי החמצן המאוחסנים באמבולנסים.