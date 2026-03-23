כיכר השבת
בגלל החמצן

שריפה - ופיצוץ ענק: תיעודים חדשים משריפת האמבולנסים של 'הצלה' - סטארמר מגנה

תיעודים חדשים מגיעים משריפת האמבולנסים של 'הצלה' בלונדון | באחד התיעודים שזכה לחשיפה נרחבת נראה רגע פיצוץ של האמבולנס תוך שהוא עולה באש, ראש הממשלה סטארמר שיגר מסר גינוי לאירוע (חדשות) 

1תגובות
השריפה, הלילה (צילום: לפי סעיף 27א)

ראש הממשלה קיר סטארמר שיגר הבוקר (שני) הודעת גינוי לאירוע האנטישמי במהלכו הועלו באש אמבולנסים של 'הצלה' בפאתי לונדון.

בתוך, כך תיעודים חדשים מתפרסמים מרגעים שלאחר הבערת האמבולנסים, באחד מהם נראה פיצוץ אדיר שמתרחש לצד כבאי שהגיע למקום.

סטארמר שיגר הבוקר מסר כתוב:

"זוהי הצתה אנטישמית מזעזעת ביותר. מחשבותיי עם הקהילה היהודית שמתעוררת הבוקר לחדשות המחרידות הללו.

אנטישמיות אין מקום בחברה שלנו. כל מי שיש לו מידע כלשהו חייב להתייצב במשטרה".

הפיצוץ בעקבות השריפה (צילום: לפי סעיף 27א)

כאמור, בתיעוד שזכה לפרסום נרחב ברשתות התקשורת בעולם נראה רגע בו אחד האמבולנסים מתפוצץ בעקבות השריפה. ההערכה היא כי הפיצוץ נגרם בגלל מכלי החמצן המאוחסנים באמבולנסים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יהודים! עלו לארץ ישראל. פה הכי בטוח. אל תפקירו את עצמכם לחסדי האנטישמים והמוסלמים. אפילו שתוותרו על רווחה עדיף להיות פה מאשר שם.
יאיא
יאיא

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר