מחירי הנפט צנחו אחרי הצהרת טראמפ - וחשפו את כוונתו האמיתית 

אחרי הצהרת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על דחיית האולטימטום שהציב לאיראן לתקיפות תחנות כוח ותשתיות אנרגיה במדינה בחמישה ימים, נרשמה צניחה מיידית של 10% במחירי הנפט בחוזים העתידיים.

לטענת הנשיא, הדחייה התקבלה על רקע השיחות שהתקיימו בין הצדדים, שתוארו על ידי טראמפ כ"שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד". המהלך קיבל מיידית הכחשה מצד משרד החוץ של איראן, שהבהיר כי לא מתנהל כל משא ומתן.

פרשנים מסבירים כי הודעת טראמפ נועדה ככל הנראה להשפיע באופן מיידי על מצב השוק. מחירי הנפט, שעמדו תחת לחץ בשל האולטימטום הקודם, הושפעו ישירות מההודעה: צפי לשיחות הפרודוקטיביות ולדחיית התקיפות הביא לירידה מיידית במחירים, עוד לפני תחילת יום המסחר הבא.

האולטימטום החדש של חמישה ימים מסתיים בזמן שכבר אין מסחר והשינויים על שוק הנפט לא מתורגמים מיידית לירידת ערך. ברקע העלייה המדאיגה במחירי הנפט בימים האחרונים בעקבות איומים של שני הצדדים על תקיפת מתקני אנרגיה, ניתן להניח כי הנשיא התכוון להביא לשיפור מיידי במחירים.

סוכנות הידיעות האיראנית מהר ציטטה מקור רשמי במשרד החוץ של איראן שטען אף הוא כי "אין שום שיחות עם ארה"ב, הכול נועד מבחינתו להוריד את מחירי האנרגיה ולקנות לו זמן לביצוע פעולותיו הצבאיות".