בדיון חסוי שנערך במשרד החוץ, בהשתתפות השר גדעון סער ומספר חברים מוועדת החוץ והביטחון חשף מנכ"ל המשרד כי האיראנים החלו לנסות לפגוע באופן קונקרטי בשגרירויות ישראל בעולם. זאת, על רקע ההסלמה במלחמת 'שאגת הארי' בשבועות האחרונים.

על פי הדיווח הערב (שני) ב-i24NEWS, המנכ"ל, עורך הדין עדן בר טל, אמר כי "הפעילות העוינת נגד השגרירויות עלתה מאוד לא רק ברמת האיום - אלא גם בניסיון פגיעה קונקרטיים בהם". בשטח זוהו רחפנים שנשלחו לעבר השגרירויות, הוסיף. שר החוץ סער אמר במהלך הדיון: "בכל העולם המערבי מבינים שהמשטר הוא סכנה".

מוקדם יותר היום מחלקת המדינה של ארה"ב פרסמה "אזהרה כלל-עולמית" לאמריקנים השוהים מחוץ לארה"ב, וביקשה מהם לנקוט אמצעי זהירות בצל המלחמה המתמשכת באיראן. האזהרה הופנתה "במיוחד לאמריקנים במזרח התיכון", ונכתב בה כי "קבוצות התומכות באיראן עלולות לפגוע באינטרסים אמריקניים בכל מקום בעולם".

רק לאחרונה דווח ברשת ABC כי מזכיר המדינה האמריקני הנחה את כלל השגרירויות האמריקניות ברחבי העולם לדאוג לכך שדיפלומטים יעבירו מסר ברור לממשלות הזרות: לפעול במהירות להפחתת היכולות של איראן ושל ארגונים הקשורים אליה לבצע תקיפות נגד מדינות ואזרחים.