כיכר השבת
לאחר חודשים של תיקונים

רוסיה חוזרת לשגרה: שיגור החללית לתחנת החלל עבר בהצלחה 

לאחר חודשים של תיקונים נרחבים בעקבות תאונה חמורה, רוסיה שיגרה בהצלחה חללית מטען מסוג "פרוגרס" אל תחנת החלל הבין־לאומית - מה שמסמן את חזרתה של פלטפורמת השיגור המרכזית בבייקונור לפעולה סדירה (בעולם)

חללית המטען "פרוגרס MS-33" (צילום: Roscosmos)

לאחר הפסקה של כמעט ארבעה חודשים, רוסיה חידשה את השיגורים מן נמל החלל הגדול - הקוסמודרום בבייקונור שבקזחסטן. חללית המטען "פרוגרס MS-33" שוגרה ביום ראשון בשעה 11:59 לפי זמן עולמי (UTC) על גבי משגר "סויוז-2.1a" מאתר 31/6 – האתר היחיד כיום המיועד גם לשיגורי צוותים רוסים לתחנת החלל.

החללית נשאה כ-2.5 טון ציוד, דלק, מים, מזון ומכשור מדעי, ועגנה באופן אוטונומי במודול "פוייסק" של התחנה ביום שלישי, 24 במרץ. השיגור הזה, שנדחה שוב ושוב מאז סוף 2025, מהווה ביטוי ליכולת ההתאוששות המרשימה של תוכנית החלל הרוסית לאחר התאונה החריגה שהתרחשה באותו אתר בנובמבר האחרון.

במהלך שיגור מאויש של החללית "סויוז MS-28" בנובמבר 2025 - בה נכחו שני קוסמונאוטים רוסיים והאסטרונאוט האמריקאי כריסטופר ויליאמס - קרסה במהירות אחת הפלטפורמות התומכות לאחר שלא ננעלה כראוי, ונפלה אל תוך תעלת הלהבות. התוצאה: נזק כבד למבנים, מערכות חשמל וגשרים חיצוניים במשקל כולל של כ-17 טון.

תוך פחות מארבעה חודשים הצליחו בצוותי רוסקוסמוס להשלים את העבודות. בעזרתם של למעלה מ-150 טכנאים ומהנדסים הוחלפה קבינת השירות באמצעות רכיבים שנמצאו במלאי עוד משנות ה-70, בוצעו 250 מטרים של ריתוכים חדשים, וכל המערכות החשמליות הוחלפו. בסך הכול שופצו כ-2,350 מטרים רבועים של מבנים – הישג הנדסי נדיר בקצבו.

"נגמרה החורף, עמדנו במילה שלנו," אמר מנכ"ל רוסקוסמוס, דמיטרי בקאנוב, כשהכריז על השלמת העבודות בבייקונור.

התקלה הובילה גם להשלכות גלובליות: נאס"א נאלצה לדחות ולשנות את לוחות השיגור האמריקאיים כדי למנוע מחסור באספקה בתחנה. שתי משימות של ספייסX הוקדמו בחודשים אחדים, עד להבטחת חזרה מלאה של הזרם הרוסי. כעת, עם שיגור "פרוגרס MS-33", מתבהר כי שרשרת האספקה המשולבת לתחנה חוזרת למסלולה התקין. המשימה הבאה, "פרוגרס MS-34", כבר נרשמה ללוח השיגורים - עדות לכך שהשותפות הרוסית בארכיטקטורת החלל הבין־לאומית מתייצבת מחדש.

