חוקרים גילו בעלי חיים חדשים: 'עולמות נסתרים מתחת לאבן הגיר'

משלחת חוקרים בינלאומית חשפה באחרונה לפחות שבעה מינים חדשים למדע במערות הגיר של מחוז בטמבאנג שבמערב קמבודיה. בין בעלי החיים שזה עתה תועדו נמנים שלושה מיני שממיות, שני חלזונות זעירים ושני מרבי־רגליים, כאשר עוד ארבעה מינים נוספים ממתינים לאישור סופי.

המחקר, שנערך בשיתוף פעולה בין ארגון Fauna & Flora לתכנית הסביבה של ממשלת קמבודיה, סקר יותר מ־60 מערות הפזורות על פני עשרה גבעות גיר עתיקות. צוות של כעשרים מדענים מקמבודיה, תאילנד, בריטניה וארצות הברית יצא לשטח בשעות הלילה - הזמן שבו חיות המערות פעילות במיוחד.

אחת השממיות, שכונתה על ידי החוקרים “הנודדת הלילית”, מתנשאת לאורך כ־20 סנטימטרים - גדולה בהרבה מהשממיות הביתיות המוכרות באסיה הדרומית־מזרחית. מין אחר, שניחן בלסתות חזקות במיוחד, מסוגל לנשוך בעוצמה המספיקה לחדור דרך עור האדם. בנוסף, החוקרים מתעדים כעת שלושה מיני שממיות נוספים ונחש צפע חדש שהתגלו במהלך אותו מסע.

“היצורים הללו חיים רק כאן - זהו ביתם היחיד על פני כדור הארץ, והם התפתחו כאן במשך שנים” אמר פבלו סינובאס, מנהל בכיר בתכנית של Fauna & Flora, בראיון שפורסם בעיתון The Guardian.

זן נדיר בסכנת הכחדה

מעבר לגילויים החדשים, הסקר אישר גם את נוכחותם של כמה מינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית, בהם פנגולין הסונדה, לטאת כסף אינדוכינית, מקוק זנב־ארוך וטווס ירוק.

נופי הקרסט - אותם הרי גיר קדומים שנחצבו על ידי מים במשך שנים רבות - נחשבים למקומות בהם ניתן למצוא מינים ייחודיים. אך האזורים השבריריים הללו נתונים ללחצים הולכים וגוברים: כריית אבן גיר לתעשיית המלט, כריתת עצים לא חוקית, שריפות יער ותיירות לא מבוקרת מאיימות למחות את בתי הגידול הייחודיים הללו.

מירוץ נגד המחצבות

חווי אטיה, דובר משרד הסביבה הקמבודי, הדגיש כי הממצאים מצביעים על כך ש"קמבודיה היא מדינה של עושר טבעי יוצא דופן ובעל חשיבות עולמית". סותרן ת’י, רכזת תחום הביודיברסיטה באזורים הקארסטיים בארגון Fauna & Flora, הזהירה כי "ללא ניהול בר־קיימא, מינים בעלי ערך מדעי עשויים להיעלם לפני שנספיק אפילו לתאר אותם".

ארגוני הסביבה מקווים כי המידע החדש יסייע להעניק לאתרי הגיר בבטמבאנג מעמד של אזורי מורשת טבעית מוגנים - לפני שהגבעות הבלתי־פגיעות למראית עין יתפוררו לאבקה לבנה למלט ויגמרו כקיר לבית מגורים.