התושבים הופתעו: חיילים חמושים החלו להסתובב בשכונות החרדיות

ממשלת בלגיה תגברה את האבטחה סביב מוסדות קהילתיים ובתי כנסת באנטוורפן ובריסל באמצעות כוחות צבא ומשטרה.

​ממשלת בלגיה הורתה על פריסה נרחבת של כוחות צבא חמושים במוקדי הקהילה היהודית באנטוורפן ובבריסל. חיילים הוצבו בנקודות אסטרטגיות הכוללות בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ומוסדות חינוך, זאת כחלק ממהלך להגברת האבטחה סביב יעדים רגישים.

​ההחלטה על הצבת הכוחות התקבלה לאחר הערכות מצב ביטחוניות שהצביעו על עלייה ברמת האיום והצורך בהפגנת נוכחות הרתעתית במרחב הציבורי.

הפעילות הצבאית מתבצעת בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת בלגיה, שתיגברה אף היא את הסיורים הגלויים והסמויים ברובעים אלו.

​לפי דיווח של סוכנות הידיעות AP, גורמי ממשל הבהירו את נחיצות המהלך ומסרו כי "החלטנו לנקוט בצעדי מנע גלויים כדי להבטיח את ביטחונם של כל האזרחים, ובמיוחד באזורים המוגדרים כרגישים יותר בעת הזו". המהלך נועד לצמצם את החשש מפני אירועים אלימים על רקע אנטישמי, שהתגברו בתקופה האחרונה במוקדים שונים ביבשת.

​ברשת רויטרס צוין כי מעבר להיבט המבצעי, פריסת הכוחות נועדה להעביר מסר מרגיע לתושבים. גורמי ביטחון מסרו לסוכנות כי הנוכחות הצבאית ברחובות היא מסר של הרתעה ונועד להחזיר את תחושת הביטחון לקהילה המקומית. בשלב זה לא נמסר מועד לסיום הפריסה, והיא צפויה להימשך בהתאם להערכות המצב המשתנות.