הרדיפה נמשכת?

דרמה בצרפת: הבכיר מהימין מואשם ב'פשעים נגד האנושות'

איש ימין בכיר ממפלגת האיחוד הלאומי של מארין לה-פן מואשם בפשעים נגד האנושות, לא פחות | הבכיר עדיין משמש כחבר פרלמנט של האיחוד האירופי, מה שמקנה לו סטטוס דיפלומטי וחסינות | כעת צפו בית המשפט הצרפתי לפנות לאיחוד האירופי בבקשה לביטול חסינותו (חדשות) 

בית המשפט לערעורים בפריז הורה לפתוח בחקירה נגד פבריס לג'רי, לשעבר מנהל סוכנות הגבולות של האיחוד האירופי פרונטקס, בחשד למעורבות וסיוע בביצוע פשעים נגד אנושות. כך מסר אתמול מקור משפטי לסוכנות הידיעות רויטרס.

לג'רי, שהתפטר מתפקידו בשנת 2022 לאחר שנים של ביקורת מצד ארגוני זכויות אדם, משמש כיום כחבר בפרלמנט האירופי מטעם מפלגת הימין הקיצוני בצרפת, האיחוד הלאומי.

החשדות העומדים במרכז החקירה מתמקדים בתקופת כהונתו של לג'רי בראש הסוכנות, שהחלה בשנת 2015 בזמן משבר ההגירה הגדול באירופה. לפי התלונה שהגישו ליגת זכויות האדם ועמותת אוטופיה 56, לג'רי פעל לעידוד סוכני פרונטקס לסייע לרשויות ביוון ובלוב ביירוט ובלימה של ספינות מהגרים בלב ים. פעולות אלו נועדו למנוע מהמהגרים להגיע לחופי האיחוד האירופי, תוך שהן חושפות אותם לסכנת חיים ולטיפול פוגעני.

החלטת בית המשפט מהווה תפנית משפטית, לאחר ששופט חוקר דחה בעבר את תלונות הארגונים. ב-18 במרץ קבע בית המשפט לערעורים כי קיימת עילה לפתיחת חקירה שיפוטית וקיבל באופן חלקי את טענות העותרים.

לג'רי הכחיש לאורך השנים את הטענות המיוחסות לו ובשלב זה נמנע מלהגיב על ההחלטה האחרונה, בטענה כי אינו מכיר את פרטיה הרשמיים. נוכח מעמדו הנוכחי כנבחר ציבור בפרלמנט האירופי, המשך ההליך המשפטי יחייב את התביעה בצרפת לפנות לפרלמנט בבקשה להסיר את חסינותו, צעד הדורש הצבעה של חברי הבית.

