כיכר השבת
מו"מ בסימן שאלה

"אין בינינו שיחות, ארה"ב נכשלה": שר החוץ האיראני במסר לטראמפ

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש את הצהרות טראמפ ואמר כי לא מתנהלות שיחות בין הצדדים | "ארה"ב נכשלה בהשגת תוכניות המלחמה שלה, כולל ניצחון מהיר ושינוי המשטר", טען שר החוץ (בעולם)

ברקע הצהרות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על מו"מ המתנהל בימים האחרונים מול בנוגע לסיום המלחמה, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הכחיש את הדברים בהודעה רשמית שפרסם.

"ארה"ב נכשלה בהשגת תוכניות המלחמה שלה, כולל ניצחון מהיר ושינוי המשטר", טען שר החוץ. הוא הוסיף כי "ארה"ב שולחת מסרים דרך מתווכים, זה לא אומר שיש משא ומתן. אנחנו בוחנים את ההצעות, אבל לא רוצים שיחות עם ארה"ב".

מוקדם יותר טען בכיר איראני לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי פקיסטן העבירה לטהראן את נוסחת ההצעה האמריקנית. על פי הדיווח הזה, איראן עדיין שוקלת את ההצעה. גם פקיסטן וגם טורקיה עשויות לארח את השיחות.

התנאים של איראן מארה"ב לסיום המלחמה על בסיס דיווחים ביממה האחרונה כוללים שליטה רשמית ומעשית במצר הורמוז כך שאיראן תוכל לגבות תשלום מספינות שעוברות בו, בדומה למתווה של מצרים בתעלת סואץ.

בנוסף הם דורשים ערבויות לכך שהמלחמה לא תחודש בעתיד, כולל מצד ישראל בלבד; הפסקת התקיפות של ישראל נגד חיזבאללה; הסרה מלאה של כל הסנקציות על איראן; שמירה על תוכנית הטילים הבליסטיים שלה ללא משא ומתן והגבלות; פיצויים על נזקי המלחמה באיראן וההפסדים שנגרמו לאיראן כתוצאה ממנה.

6
בזמן שטראמפ מחלק סוכריות האיראנים בונים פצצה מי שחושב שאפשר לסגור עסקה עם הנחש הזה כנראה שכח מה קרה ב-7 באוקטובר על מצר הורמוז הם רוצים לשלוט? שצה"ל ישלח להם שליטה ישירה על המחסנים שלהם מהאוויר רק כוח הם מבינים
מיגל
5
אולי גם ניתן להם את המפתחות לכנסת וכרטיס תנחומים על זה שהעזנו להגן על עצמנו? הדרישות של עראקצ'י הן הזיה של מישהו שחושב שהוא ניצח כשבפועל הכלכלה שלו שווה פחות מקליפת השום הגיע הזמן להפסיק להקשיב למתווכים ולהתחיל לדבר בשפה של המזרח התיכון אש ותמרות עשן
זמרי
4
שעראקצ'י ימשיך לחלום על מצר הורמוז הוא יתעורר למצר גיהנום
פנחס
3
מישהו בטהראן כנראה עישן משהו חזק במיוחד אם הוא חושב שישראל או ארה"ב ישלמו להם שקל הנזק הכלכלי שלכם הוא הניצחון שלנו כל דולר שחסר לכם זה פחות כדור לחיזבאללה ופחות דלק לטילים הדרישה לפיצויים היא הודאה בכישלון הם קורסים ומתחננים לחבל הצלה. במקום לתת להם יד צריך ללחוץ על הגרון עד שהמשטר הזה יתפורר מבפני
הלפרין
2
הם דורשים פיצויים? על מה? על מיליארדי הדולרים שהם שפכו כדי לחמש את חמאס וחיזבאללה? על אלפי הטילים שנורו על אזרחי ישראל? על הכטב"מים שזורעים הרס באוקראינה ובכל המזרח התיכון איראן היא המדינה היחידה שחייבת פיצויים לעולם החופשי על עשורים של טרור רצח וערעור היציבות הגלובלית
הדס
1
שימשיכו לשלוח מסרים דרך מתווכים אנחנו נשלח מסרים דרך חיל האוויר עולמות נסתרים מתחת לאבן הגיר? בקרוב הכור בנתנז יהיה עולם נסתר מתחת לאדמה מי שסומך על הצהרות ועל פוליטיקאים אמריקאים שוכח שרק ה' שומר עלינו ודרך הידיים של הלוחמים שלנו איראן היא ראש הנחש וראש של נחש לא מלטפים ראש של נחש מוחצים
דניאל

