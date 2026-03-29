כיכר השבת
לאחר התקיפות הישראליות

מכת חושך באיראן: הפסקות חשמל בכרג' ובחלק מטהרן | תיעוד

אחרי הדיווחים על תקיפות בטהרן, באיראן דיווחו על הפסקות חשמל במזרח ובמערב טהרן | בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם המשטר, טענו כי הסיבה להפסקת החשמל היא רסיסים שפגעו במגדל מתח גבוה באלבורז, ובתחנת משנה בדושנטפה | כך זה נראה (חדשות)

מכת חושך באיראן (צילום: רשתות איראניות)

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה הערב (ראשון) על הפסקות חשמל בחלקים מכרג' ובחלק מוגבל מטהרן. לפי פרסומים אחרים, הפסקת החשמל נובעת מתקיפות אמריקניות וישראליות.

בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דווח כי פגיעת רסיסים בקו מתח גבוה במחוז אלבורז ונזק בתחנת המשנה הובילו להפסקות חשמל בכמה מוקדים בטהראן ובכרג׳. צוותי חירום של תעשיית החשמל הוזעקו ופועלים להשבת החשמל בהקדם.

משרד האנרגיה האיראני מסר: "לפני דקות, בעקבות תקיפות לעבר מתקני תעשיית החשמל במחוז טהראן, בחלקים מהעיר טהראן ובמחוז אלבורז, נותקה אספקת החשמל באזורים אלה. פועלים לטיפול בתקלה ולהשבת החשמל".

מכת חושך באיראן (צילום: רשתות איראניות)

מוקדם יותר הערב דיווח עיתונאי של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי סדרה של פיצוצים נשמעה בצפון טהרן. קודם לכן, דווח ב כי הופעלה מערכת ההגנה האווירית בכמה אזורים בטהרן.

במקביל לשלושת גלי התקיפות שבוצעו במהלך היממה האחרונה ברחבי טהרן, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן המשיך לתקוף ללא הפסקה תשתיות של ברחבי מרכז ומערב איראן. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי במסגרת עשרות המטסים, חיל האוויר ביצע יותר מ-140 תקיפות של תשתיות, בהם אתרי שיגור ואחסון של טילים בליסטיים לצד תשתיות הגנה אוויריות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר