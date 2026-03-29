כיכר השבת
הותקף ב"עם כלביא"

"ספג נזק קשה ואינו פעיל עוד": המתקן האסטרטגי של איראן שהושמד בתקיפות

סבא"א הודיעה כי כור המים הכבדים בחונדאב שבאראק ספג נזק קשה בעקבות התקיפה ואינו פעיל עוד, זאת על סמך ניתוח תמונות לוויין ומידע מודיעיני | זאת, אחרי שבמדינה דיווחו כי הותקף לפני יומיים ב-27 במרץ | לפי סבא"א, לא ידוע על חומר גרעיני שנמצא במתחם (בעולם)

כורים באיראן

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) הודיעה הערב (ראשון) כי כור המים הכבדים חנדאב שבאיראן ספג נזק קשה ואינו פעיל עוד, אחרי שבמדינה דיווחו כי הותקף לפני יומיים ב-27 במרץ. לפי סבא"א, לא ידוע על חומר גרעיני שנמצא במתחם.

בהודעת הסוכנות נכתב: "בהתבסס על ניתוח עצמאי של תמונות לוויין וידע על המתקן, אישרה הסוכנות לאנרגיה אטומית לאנרגיה אטומית (IAEA) כי מפעל לייצור מים כבדים בחונדב, אשר דיווחה כי הותקף ב-27 במרץ, ספג נזק קשה ואינו פעיל עוד. המתקן אינו מכיל חומר גרעיני מוצהר".

מוקדם יותר פרסם הארגון לאנרגיה אטומית של איראן כי "התקיפה היא הפרה ברורה של החוק הבינלאומי ואיום חמור על ביטחון האזור".

1
יש!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! תודה לאל!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אנדר וויגין

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

