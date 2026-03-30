בעקבות פרסום דבריה של הפסיכותרפיסטית אירינה קראשקינה באתר החדשות הרוסי RIAMO, מתחדדת שוב האזהרה מפני נזקי הבדידות הכרונית. קראשקינה, פסיכותרפיסטית וחוקרת למדעי הרפואה במרכז הרפואי JSC Medicine במוסקבה, אמרה כי “בדידות ארוכת טווח פועלת על הגוף כמו רעל שקט” – היא מגבירה את רמות הקורטיזול (הורמון הסטרס), יוצרת דלקת מתמשכת ברקמות, ומחלישה את המערכת החיסונית. לדבריה, יותר ויותר מחקרים מוכיחים כי גם מבחינת המוח, תחושת דחייה חברתית פועלת באותן מערכות עצביות שמופעלות בעת כאב פיזי.

אזהרה מבוססת היטב אך מתרחבת

שורשי ההשוואה לעישון נעוצים במחקר רחב שפורסם ב־PLOS Medicine, שבו נמצא כי אנשים הסובלים מקשרים חברתיים דלים נמצאים בסיכון גבוה ב־50% למוות מוקדם - רמת סיכון המקבילה לעישון של עד 15 סיגריות ביום. הממצא אומץ על־ידי המנתח הכללי של ארה״ב, ד״ר ויואיק מרת׳י, בהצהרה מ־2023 שבה הכריז על הבדידות כמשבר בריאות ציבורי. באותה שנה השיקה גם ארגון הבריאות העולמי ועדה מיוחדת לחיזוק הקשרים החברתיים, לאחר שהגדיר את הבדידות כ״עדיפות עליונה בבריאות העולמית״.

מחקר נוסף שפורסם ב־2025 בכתב העת PLOS One מצא כי יותר מ־80% מהאמריקאים הבוגרים דיווחו על דרגה כלשהי של בדידות. בקרב מי שציינו כי הם "תמיד" חשים בודדים, הסיכון לדיכאון חצה את רף ה־50%, לעומת כ־10% בלבד בקרב אלו שאינם חווים בדידות כלל.

הביולוגיה שמאחורי הסיכון

מחקרים עדכניים מבהירים כיצד הבדידות חודרת עמוק לגוף: היא מעלה את רמות חלבוני ה־C‑reactive וה־IL‑6, סמנים מוכרים לדלקת מערכתית, ומפעילה תגובת סטרס מתמשכת שמדכאת את המערכת החיסונית. החוקרים מתארים דפוס עקבי - המכונה The Conserved Transcriptional Response to Adversity - שבו הגוף מגביר ביטוי של גנים דלקתיים ומפחית פעילות אנטי־ויראלית.

מחקר בינלאומי שפורסם החודש, מרץ 2026, באוניברסיטת וושינגטון מצא כי כמעט מחצית מהצעירים בשמונה מדינות חווים בדידות ברמות שונות, וקרא לקובעי המדיניות “להציב את החיבור האנושי במרכז מערכות הטיפול והחינוך הנפשיות”.

קראשקינה מסכמת כי ההכרה בבדידות כגורם מחלה איננה עניין רגשי בלבד אלא מדעי מובהק: “השיקום הנפשי והפיזי שלנו תלוי בחום האנושי. הגוף פשוט מתפקד פחות כשהוא לבד.”

הדברים נאמרו סמוך ליום הבדידות הבינלאומי, שצויין ב־26 במרץ, ומטרתו לעורר מודעות להשפעות של ההתנתקות החברתית - תופעה שמעמיקה בעידן שבו הקשרים הדיגיטליים החליפו את המגע האנושי הישיר.