נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החל בימים אלו, חודשים לפני בחירות האמצע שיחלו בנובמבר, לחפש לעצמו יורש שישב פוטנציאלית על כסאו בבית הלבן ב-2028.

גורמים במפלגה הרפובליקנית מעריכים כי תוצאות המלחמה יכריעו את עתידם הפוליטי של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס ומזכיר המדינה מרקו רוביו לקראת הבחירות ב-2028. רוביו נתפס כמי שעשוי להתחזק מסיום מהיר ומוצלח של העימות, בעוד ואנס עשוי למצוא מרחב פוליטי במקרה של מלחמה מתמשכת, שתאפשר לו לבטא את עמדותיו הבדלניות והאנטי-מלחמתיות מבלי לשבור את שורות הממשל באופן גלוי.

מבחינת ישראל, המועמד המועדף הוא מזכיר המדינה מרקו רוביו שנחשב לתומך המדינה היהודית, בעוד עמדותיו של סגן הנשיא בנושא הישראלי עמומות למדי, וכנראה גם מדאיגות.

לפי הדיווח ב'רויטרס', בישיבת הקבינט האחרונה בלטו ההבדלים בגישותיהם של השניים. רוביו סיפק הגנה נחרצת למתקפות הצבאיות ואמר כי הנשיא לא מתכוון להשאיר סכנה כזו במקומה. מנגד, ואנס הציג גישה מתונה יותר שהתמקדה באפשרויות למניעת נשק גרעיני מאיראן וחתם בפנייה לחיילים במפרץ כי הממשל ממשיך לעמוד מאחוריהם וממשיך לתמוך בהם בכל שלב בדרך.

בזירה המפלגתית, ואנס שומר על הובלה משמעותית. בסקר שנערך בוועידת "CPAC" זכה סגן הנשיא לתמיכה של 53% בקרב המשתתפים כמועמד המועדף לנשיאות ב-2028, בעוד רוביו הגיע למקום השני עם 35%. עם זאת, מדובר בזינוק משמעותי עבור רוביו, שבשנה שעברה זכה ל-3% תמיכה בלבד. גורמים המקורבים לרוביו ציינו כי הוא לא יתמודד מול ואנס ואף עשוי להסתפק בתפקיד סגנו, אפשרות שהנשיא טראמפ עצמו העלה בשיחות סגורות.

הבית הלבן הכחיש את הדיווחים על העדפה של טראמפ כלפי מי מהשניים. סטיבן צ'אונג, דובר הבית הלבן, מסר כי שום כמות של ספקולציות תקשורתיות מטורפות על סגן הנשיא ואנס והמזכיר רוביו לא תרתיע את המשימה של הממשל הזה להילחם עבור העם האמריקאי. גם סביבתו של ואנס הדגישה את נאמנותו, ודוברת מטעמו מסרה כי סגן הנשיא ואנס גאה להיות חלק מצוות יעיל ביותר שתחת הנהגתו הנועזת של הנשיא טראמפ נחל הצלחה מדהימה בהפיכת אמריקה לבטוחה יותר.

למרות הצהרות הנאמנות, אסטרטגים פוליטיים מזהירים כי המצב נזיל. רון בונז'ן ציין כי לטראמפ יש זיכרון ארוך והוא עשוי לנזוף בוואנס על חוסר נאמנותו, דבר שעלול לפגוע בסיכוייו אם לא יקבל את תמיכת הנשיא. מאט שלאפ, העומד בראש "CPAC", סיכם את ההשלכות המדיניות ואמר כי אם המערכה תיראה כמוצלחת בביצוע העבודה, אנשים יתוגמלו פוליטית על עשיית הדבר הנכון, אך אם היא תימשך עוד ועוד ועוד, הפוליטיקה תהיה קשה.