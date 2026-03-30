שופט בית המשפט המחוזי בהאריס קאונטי שבטקסס, נאטהן ג'יי. מילירון, ניצב בימים האחרונים תחת ביקורת ציבורית חריפה בעקבות פרסום תיעוד מדיון משפטי שנערך ב-18 במרץ 2026.

בסרטון, שהפך לוויראלי בסוף השבוע האחרון וצבר מאות אלפי צפיות ביישומוני הטיקטוק והאינסטגרם, נראה השופט כשהוא מתפרץ בבוטות כלפי טכנאי מחשוב שהגיע לטפל בתקלה טכנית באולם הדיונים.

התקרית החלה כאשר תקלת שמע ווידאו שיבשה את השידור החי של הדיון שנערך מרחוק.

טכנאי של מחלקת המחשוב, שהגיע למקום ותיקן את הבעיה בתוך שניות בודדות, פנה לשופט בחיוך ואמר "זה היה אזעקת שווא".

דברים אלו עוררו את זעמו של השופט מילירון, שהשיב בזעם עצור: "לא, זה לא היה אזעקת שווא. אני רציני לגבי זה. תצא מהאולם שלי עכשיו. תמצא את הממונה שלך".

לאחר שהטכנאי עזב את המקום, נשמע השופט כשהוא ממלמל לעצמו בשידור חי: "אני כבר חולה ומתעייף מהשטויות האלה היום".

מילירון, איש המפלגה הרפובליקנית, החל את כהונתו בינואר 2025 לאחר שנבחר לתפקיד בהפרש של כ-300 קולות בלבד.

אין זו הפעם הראשונה שבה מועלות טענות לגבי התנהלותו באולם הדיונים; כבר באוגוסט 2025 פורסמה הצהרה פומבית המאשימה אותו בהתעללות בסמכות שיפוטית ובהתנהגות לא הולמת כלפי צוות בית המשפט.

התגובות ברשתות החברתיות למראה התיעוד היו ברובן זועמות, בייחוד בקרב עובדי ענף הטכנולוגיה, שטענו כי מדובר בחוסר מזג שיפוטי ובהשפלה מיותרת של עובד המבצע את תפקידו. מנגד, היו גולשים שביקשו להגן על השופט וציינו כי ייתכן והתפרצותו נבעה מעומס עבודה ומתסכול בשל עיכובים חוזרים בדיונים.

נכון לשעה זו, לא נמסרה תגובה רשמית מצד משרדו של השופט, הנהלת בתי המשפט או מחלקת המחשוב של מחוז האריס. כמו כן, לא ידוע על תלונה רשמית שהוגשה נגד השופט בעקבות האירוע האחרון.