נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י תועדו מסתובבים ברחובות טהרן. שני הבכירים האיראנים השתתפו בהפגנות תמיכה במשטר שהתקיימו הערב (שלישי) בלב הבירה טהרן.

כזכור, בשבוע שעבר דווח כי הנשיא פזשכיאן ושר החוץ עראקצ'י קיבלו חסינות רשמית לצורך ניהול המשא ומתן המדיני המתקיים השבוע. אולם, גורמים המעורים בפרטים מציינים כי השניים, יחד עם אישים בודדים נוספים במשטר, נהנים מהחסינות הזו כבר מהיום הראשון למלחמה. ההחלטה התקבלה במטרה לשמר אפשרות לשיח מול גורמים בתוך המשטר שיוכלו להוביל בסופו של דבר לסיום המערכה.

גורם ביטחוני המעורה בניהול המלחמה הבהיר את היכולות המבצעיות שעומדות מאחורי המהלך: "אם הצלחנו לחסל את כל הצמרת הצבאית, את חמינאי ורבים משריו, את לריג'אני ואחרים רבים, ברור שגם את פזשכיאן ועראקצ'י יכולנו – וביתר קלות".

לדבריו, אי-פגיעה בהם אינה נובעת מחוסר יכולת, אלא מהחלטה אסטרטגית מודעת להשאיר "כתובת" בצד השני לטובת מגעים מדיניים.

מוקדם יותר הערב אמר עראקצ'י בריאיון לרשת "אל-ג'זירה" כי איראן לא תסכים להפסקת אש, אלא אך ורק להפסקה מוחלטת של המלחמה בכל רחבי האזור. לדבריו, טהרן כלל לא שלחה תגובה להצעה האמריקנית שהונחה על השולחן, וטרם קיבלה החלטה כלשהי בנוגע למשא ומתן. במהלך הריאיון, עבר עראקצ'י לאיומים ישירים כלפי אויבותיה של איראן, והדגיש את מוכנותה של הרפובליקה האסלאמית לעימות צבאי נרחב.

"אנחנו מוכנים לכל עימות קרקעי", הצהיר שר החוץ האיראני והוסיף מסר מאיים: "אני מקווה שהאויבים שלנו לא יעשו טעות בחישובים שלהם". עוד ציין שר החוץ כי הוא מקבל הודעות ישירות מוויטקוף כמו בעבר, "זה לא אומר שאנחנו מנהלים מו"מ".