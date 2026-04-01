כיכר השבת
לשנה הבאה בני חורין

מעכב אפילו בדיעבד: כמה דברים שחשוב לזכור בקיום המצוות הלילה 

הלילה נזכה לקיים מצוות רבות בסעודה אחת, בהן שתיים שחיובן מן התורה - גם בזמן הזה | גם במצוות דרבנן ישנם פרטים היכולים לעכב אפילו בדיעבד | כמה פרטים שחשוב לזכור כדי לקיים את המצוות בשלמות 

1תגובות
איך מוכרים חמץ? (צילום: freepik)

הלילה, ליל ט"ו בניסן תשפ"ו, נזכה להסב סביב שולחן הסדר, השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין בירושלים הבנויה.

בלילה זה נזכה לקיים מספר רב של מצוות, בהן גם מצוות דאורייתא של אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים. אלא שכמה פרטים מעכבים את קיום המצווה אפילו בדיעבד, הנה תזכורת קטנה כדי שנזכה לקיימן בשלמות.

כוונה לשם מצווה

כוונה לשם מצוות אכילת מצה מעכבת אפילו בדיעבד לפי רוב הפוסקים. המשמעות היא שמי שאכל ולא חשב לפני כן באופן מפורש שהוא מקיים מצוות מצה לא יוצא ידי חובה וחייב לחזור ולאכול כזית לשם מצוות מצה.

כוונת המצוות מעכבת בעיקר במצוות דאורייתא - הלילה יהיה זה נוגע למצה וסיפור יציאת מצרים. על מקיים המצווה לכוון שהוא אוכל כדי לקיים מצוות השם "בערב תאכלו מצות", ומספר יציאת מצרים לקיים מצוות "והגדת לבנך".

אמנם, במצוות אחרות כמו תפילין וציצית יש הסומכים בדיעבד על החיי אדם שסובר כי מוכח ממעשיו שהוא מכוון לקיום מצווה ואינו מעכב, אך זה אינו שייך לכאורה באכילה או בסיפור שיכול להתפרש גם כמעשה של חול.

הסבה

הסבה מעכבת אף בדיעבד, ולפי רוב הפוסקים אם לא הסב חייב לחזור ולאכול מצה בהסבה. הדבר נכון גם במצוות ארבע כוסות שחייב לחזור ולשתות בהסבה, למרות שמדובר במצווה דרבנן.

שיעור

שיעור מצת מצווה הוא כזית - כ-27 גרם - מצה מרובעת שלמה או כחצי מצת יד - תלוי מאוד בגודל ובעובי. יש לאכול את הכזית בשיעור אכילת פרס בין 3 דקות לשיטה המחמירה ועד ל-9 דקות לשיטה המקילה ביותר (לא סומכים על זה לכתחילה). ביין יש לשתות 86 סמ"ק לפי הגר"ח נאה, ולשיטת החזון איש כ-150 סמ"ק. יש לשתות לכתחילה את כל הכוס ובדיעבד את רובה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא לשכוח. הכת הראשונה נכנסת להקריב את הפסחים בשעה 14.30. מי שלא מגיע נדחה לכת שניה 15.30 או לשלישית ואחרונה 16.30. כרגע התחילו בהקרבת התמידים
רפי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר