כיכר השבת
בדרך להסלמה

לעג לטראמפ: איראן דוחה את ההצעה להפסקת אש, ומציגה תנאים חדשים

סוכנות החדשות של המשטר דוחה את ההצעה החדשה להפסקת אש, ומשיבה לארה״ב בתנאים חדשים | איראן דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת כל העיצומים ואבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז (בעולם)

סוכנות IRNA, סוכנות החדשות הרשמית של המשטר דוחה את ההצעה החדשה להפסקת אש, ומשיבה לארה״ב ב-10 תנאים חדשים.

בדיווח נאמר בין השאר כי דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת כל העיצומים, שיקום המדינה ואבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז.

מוקדם יותר היום דיווחנו כי פקיסטן העבירה לטהראן הצעה מקיפה להפסקת אש. ההצעה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", כוללת הפסקת אש מיידית ופתיחה מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי.

על פי הפרטים שהתפרסמו, ההצעה הפקיסטנית קובעת כי הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי, ותכלול פתיחה של מיצרי הורמוז לשיט חופשי. בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמור להתקיים הסדר מקיף יותר במסגרת שיחות ישירות בין הצדדים שיתקיימו בפקיסטן.

דחיית ההצעה מקרבת צעד נוסף לדד-ליין החדש של . כזכור, הנשיא פרסם איום חריף במיוחד נגד המשטר האיראני, והודיע כי נותרו למשטר בטהרן 48 שעות בלבד להיענות לדרישותיו - או להתמודד עם תקיפה צבאית שתשבית את תשתיות המדינה.

"הזמן אוזל - 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו. האולטימטום יפוג לפנות בוקר של יום רביעי, שביעי של פסח.

תוכן שאסור לפספס:

5
בסדר, ה' הכביד גם אל לב פרעה ורק אז הביא גאולה.
שושי
4
ישתבח שמו לעד בדיוק בשביעי של פסח כמו שפרעה טבע בים ככה כל המשטר הזה יטבע בצרות שלו חג שמח וגאולה קרובה
ויקטור
3
האיראנים שכחו מה קרה לפרעה בשביעי של פסח טראמפ הוא השוט של הקב"ה בדור הזה הגיע הזמן להפסיק עם הדיבורים ולעבור למעשים למחוק את תשתיות הטרור להבעיר את טהרן ולהראות לכל העולם שעם ישראל והקב"ה לא מפחדים מאף אחד
יהודי גאה
2
מי שרוצה לסגור את מצר הורמוז אנחנו נסגור לו את האור בעיניים אין רחמים על בני עוולה שכל פצצה תהיה מדויקת למצח של הרשעים האלו
מנצור
1
לתת להם בראש בכל הכוח יש לכתוש להרוג ולהשמיד את כל המרצחים יש לחסל בסיכולים ממוקדים את כל ראשי הטרור בלבנון ואיראן להבעיר את כל הבונקרים של משמרות המהפיכה הבסיג’ והצבא האיראני שתהיה להם מכת בכורות בטהרן
אדרעי

