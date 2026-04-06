סוכנות IRNA, סוכנות החדשות הרשמית של המשטר דוחה את ההצעה החדשה להפסקת אש, ומשיבה לארה״ב ב-10 תנאים חדשים.

בדיווח נאמר בין השאר כי איראן דורשת סיום קבוע למלחמה, הסרת כל העיצומים, שיקום המדינה ואבטחת המעבר החופשי במצר הורמוז.

מוקדם יותר היום דיווחנו כי פקיסטן העבירה לטהראן הצעה מקיפה להפסקת אש. ההצעה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", כוללת הפסקת אש מיידית ופתיחה מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי.

על פי הפרטים שהתפרסמו, ההצעה הפקיסטנית קובעת כי הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי, ותכלול פתיחה של מיצרי הורמוז לשיט חופשי. בשלב שני, תוך 15 עד 20 יום, אמור להתקיים הסדר מקיף יותר במסגרת שיחות ישירות בין הצדדים שיתקיימו בפקיסטן.

דחיית ההצעה מקרבת צעד נוסף לדד-ליין החדש של הנשיא טראמפ. כזכור, הנשיא פרסם איום חריף במיוחד נגד המשטר האיראני, והודיע כי נותרו למשטר בטהרן 48 שעות בלבד להיענות לדרישותיו - או להתמודד עם תקיפה צבאית שתשבית את תשתיות המדינה.

"הזמן אוזל - 48 שעות לפני שכל הגיהינום ימטיר עליהם", כתב הנשיא ברשת החברתית שלו. האולטימטום יפוג לפנות בוקר של יום רביעי, שביעי של פסח.