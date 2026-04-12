הפרלמנטרית היהודייה בצרפת נגד כולם: "היא אמיצה מאוד"

חברת הפרלמנט הצרפתית קרוליין יאדן מובילה הצעת חוק להחמרת המאבק באנטישמיות, המעוררת פילוג עמוק בפרלמנט וביקורת ציבורית נרחבת הכוללת עצומה עליה חתמו חצי מיליון בני אדם.

​הצעת החוק שמקדמת יאדן מבקשת לעדכן את החקיקה הקיימת באמצעות החמרת הענישה על הסתה ותמיכה בטרור. הסעיף המרכזי בחוק מבקש להגדיר כעבירה פלילית קריאות פומביות להשמדת מדינה המוכרת על ידי צרפת, מהלך שמבקריו בשמאל טוענים כי יפגע בחופש הביטוי ויערבב בין ביקורת פוליטית על ישראל לבין גזענות.

​"האנטישמיות היא וירוס שעובר מוטציה", הסבירה שאנון סבן, מנהלת בארגון למאבק באנטישמיות התומכת בחוק. לדבריה, "אם נחליט לא לפתח את הארסנל המשפטי שלנו, אל לנו להיות מופתעים אם תחושת החסינות תימשך".

מנגד, חברי פרלמנט ממפלגת הרנסנס של מקרון בו חברה גם יאדן בעצמה, הביעו הסתייגות מהקו הנוקשה וטענו כי החוק הקיים מספק מענה מספק.

​יאדן, עורכת דין לשעבר שנבחרה לייצג בין היתר את האזרחים הצרפתים בישראל, נחשבת לאחת הדמויות הנציות ביותר במחנה הנשיאותי. היא התרחקה מהקו הדיפלומטי הרשמי של פריז שגילה עוינות רבה כלפי ישראל, מה שהוביל לביקורת פנימית חריפה. חבר הפרלמנט צ'ארלס זיצנשטול אף קרא לעמיתיו "אל תתחברו למשפיענים של מר נתניהו".

​בעקבות פעילותה, מדווחת חברת הפרלמנט על איומים על חייה. "אני נתונה לשטף של שנאה", העידה יאדן, אך הבהירה כי אין בכוונתה לסגת מהיוזמה. דוד חביב ליוט, סגן נשיא קבוצת הידידות צרפת-ישראל, תמך בה באומרו כי "היא אמיצה וסופגת התקפות נתעבות".

​למרות התמיכה מצד גורמי ימין בפרלמנט, עתיד החוק נותר לוט בערפל בשל התנגדות גוש השמאל וחלקים במרכז הפוליטי. יאדן מצדה נותרה איתנה בעמדתה והצהירה: "אני במקום הנכון לחלוטין, בתוך האמונות שלי. כשאני רואה את תחושת החסינות שקיימת לגבי אנטישמיות בצרפת, זה מראה עד כמה הקהילה היהודית זקוקה לתמיכה".