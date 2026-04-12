סוכנות הביון האמריקנית הפעילה את תוכנת "פגסוס" כדי להונות את בכירי המשטר בטהרן, כך לפי דיווח ב'טיימס' הלונדוני.

הדיווחים חושפים כי ארה"ב השתמשה בטכנולוגיה ישראלית לשליחת הודעות מזויפות במהלך מבצע חילוץ הטייס.

סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית השתמשה בתוכנת "פגסוס" של חברת NSO הישראלית לצורך מבצע הונאה נרחב באיראן. לפי דיווח בעיתון "טיימס" הלונדוני, התוכנה שימשה ככלי מרכזי במאמצים לחילוץ איש צוות אוויר אמריקני שני שהופל בשטח איראן במהלך סוף השבוע האחרון.

מפעילי הסוכנות ניצלו את יכולות התוכנה כדי לשלוח הודעות מזויפות ביישומוני וואטסאפ וסיגנל, שנראו כאילו נשלחו ממכשיריהם של גורמים שנפרצו. ההודעות הופצו בקרב הנהגת איראן ואנשי משמרות המהפכה, ובהן נכתב כי איש צוות האוויר כבר אותר, זאת במטרה להטות את תשומת הלב מהחיפושים המבצעיים בשטח.

בכירים אמריקנים התייחסו למאמצי ההטעיה, אך נמנעו מלהזכיר את התוכנה הישראלית באופן ישיר. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשאל על טכנולוגיות מתקדמות ששימשו במבצע והשיב כי "זה היה חשוב מאוד, אף אחד אפילו לא יודע מה זה. אף אחד לא שמע על זה מעולם. יש לנו דברים רבים אחרים שאף אחד לא שמע עליהם".

במקביל לשימוש בלוחמת סייבר, מוקדם יותר דווח כי ארצות הברית הפעילה מערכת ייחודית בשם "לחישת רפאים", המסוגלת לזהות דופק של אדם ממרחק של עשרות קילומטרים. טכנולוגיה זו אפשרה לכוחות לאתר את איש הצוות כשהוא מסתתר בנקיק בגובה 7,000 רגל על הר באזור המדברי. ראש ה-CIA, ג'ון רטקליף, ציין כי המדינה הפעילה "טכנולוגיות מעולות ששום שירות מודיעין אחר בעולם אינו מחזיק בהן".

לפי הדיווחים, ישראל שיתפה פעולה עם האמריקנים באיסוף המודיעין ובביצוע תקיפות שנועדו לחפות על כוחות הקומנדו במהלך החילוץ בשטח איראן.