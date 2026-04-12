כיכר השבת
מתקרבים למלחמה?

באיראן מאיימים: "טראמפ יטיל מצור על מצרי הורמוז? אנחנו נגיב"

דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני איבראהים רזאי התייחס לאיומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ להטיל מצור על מצר הורמוז | הוא אמר כי הדברים הם "יותר הטעיה ממציאות", והוסיף: "אם טראמפ יישם את הסגר שלו - זה ייחשב ללחימה ואנחנו נגיב" (בעולם)

שעות לאחר איומיו של הנשיא האמריקני על הטלת מצור ימי על מצרי הורמוז, ב לא מתכופפים, וצמרת ההנהגה נותרה משגרת איומים לעבר ארצות הברית בקצב גבוה.

דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני איבראהים רזאאי כתב הערב: "זה שטראמפ אמר שהוא יתחיל במצור ימי על איראן זה בלוף, לא המציאות, כי זה נחשב למבצע מלחמתי, ואנחנו נגיב. זה מסבך את המצב הנוכחי שבו הוא נמצא, ומטלטל את השוק שכועס על זה".

כמו כן כתב: "אנחנו אולי נחשוף את הקלפים האחרים שלנו שלא השתמשנו בהם במשחק. אם אתם רוצים שהמצב ישתפר -תכבדו את האיראנים, תקבלו את התבוסה שלכם, ואל תדרשו בשולחן המשא ומתן את מה שלא הצלחתם להשיג במלחמה".

גם מפקד חיל הים של צבא איראן שהראם איראני אמר כי איומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע למצור על מצר הורמוז, אחרי "התבוסה המשפילה במלחמה", הם "מגוחכים ומצחיקים מאוד". עוד הוסיף: "אנשי חיל הים של איראן עוקבים ומפקחים על כל תנועות הצבא האמריקני באזור".

מוקדם יותר יו"ר הפרלמנט של איראן מוחמד באקר קאליבאף, שהוביל את המשלחת האיראנית לשיחות המו"מ בפקיסטן, התייחס לאיומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בדבר מצור על מצר הורמוז. "אין לזה השפעה", אמר. "אם תילחמו - נילחם. אם תבואו לקראתנו בהיגיון - אנחנו נגיב בהיגיון".

כזכור,  טראמפ הודיע היום בשעת צהרים על החרפה בעימות מול איראן, כאשר הורה לצי האמריקני להטיל מצור ימי מלא על מצרי הורמוז. בהודעה שפרסם הנשיא, הבהיר כי המהלך יוצא אל הפועל באופן מיידי בעקבות כישלון השיחות בנושא הגרעין, וכי המטרה היא למנוע כל תנועה של כלי שיט פנימה והחוצה מהמצר האסטרטגי עד להשגת כניעה איראנית מוחלטת לדרישות המערב.

