פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי המצור הימי על איראן ייכנס לתוקפו ביום שני בשעה 10:00 לפי שעון וושינגטון, 17:00 שעון ישראל.

המהלך הצבאי יקיף את כל הנמלים האיראניים במפרץ הערבי ובמפרץ עומן, וכן את כל אזורי החוף של המדינה. לפי הודעת הצבא, המצור יחול על כל כלי שיט שיעשה את דרכו אל איראן או ממנה.

פיקוד המרכז הבהיר כי יינתן מעבר חופשי לספינות שאינן מתעתדות להגיע לנמלים איראניים.

החלטה זו מגיעה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הבהיר כי חיל הים האמריקאי "יתחילו בתהליך של חסימת כל ספינה שמנסה להיכנס למצר הורמוז או לצאת ממנו". טראמפ הוסיף והזהיר כי כוחותיו יעצרו גם כלי שיט ששילמו אגרות מעבר לאיראן, תוך שהוא מדגיש כי "אף אחד שמשלם אגרה בלתי חוקית לא יזכה למעבר בטוח בים הפתוח".

בתגובה לצעדים האמריקאיים, פרסמו משמרות המהפכה של איראן הודעה לפיה התקרבות כלי שיט צבאיים למצר תיחשב להפרה של הפסקת האש ותיענה בתגובה נחרצת. מנגד, טראמפ החריף את הטון והצהיר כי "כל איראני שיירה עלינו, או על כלי שיט שוחרי שלום, יפוצץ לגיהנום!". הנשיא אף העלה את האפשרות לחדש את התקיפות האוויריות בתוך שטח איראן, כאשר מפעלי טילים סומנו כיעד אפשרי.

מומחים צבאיים אמרו בשיחה עם 'רויטרס' כי הטלת מצור היא למעשה פעולה מלחמתית הדורשת הקצאה נרחבת ומתמשכת של ספינות קרב. דנה סטרול, לשעבר בכירה בפנטגון, ציינה כי "טראמפ רוצה פתרון מהיר. המציאות היא שהמשימה הזו קשה לביצוע לבד וככל הנראה לא תהיה ברת קיימא לטווח הבינוני עד הארוך". לדבריה, המשבר דורש פתרון מדיני שכן "בטווח הארוך, זה יצטרך להיפתר באמצעות דיפלומטיה ורצון פוליטי בינלאומי".

האדמירל בדימוס גארי ראפהד, שהיה ראש המבצעים הימיים של חיל הים האמריקאי, העריך כי המהלך יוביל לתגובה אלימה. "אני מאמין בכנות שאם נתחיל לעשות זאת, לאיראן תהיה סוג של תגובה", אמר ראפהד, והזהיר מפני תקיפת תשתיות במדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקאיים. גם חידוש ירי הטילים לעבר ישראל הוא תרחיש אפשרי.

המתיחות הביטחונית כבר השפיעה על הכלכלה העולמית, כאשר מחירי הנפט זינקו בכ-50% מאז פרוץ העימות בסוף חודש פברואר. טראמפ הודה כי מחירי הדלק עלולים להישאר גבוהים עד לבחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, אך הבהיר כי מטרתו הסופית היא לשבור את המנוף האיראני על נתיבי הסחר במצר הורמוז, שדרכו עוברים כ-20% מתצרוכת הנפט העולמית.