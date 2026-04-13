הר הגעש סקורג'ימה, אחד מהרי הגעש הפעילים ביותר ביפן, התפרץ בעוצמה רבה מלוע מינאמידאקה וגרם לשיבושים נרחבים בדרום המדינה.

"ההתפרצות מלוע מינאמידאקה שלחה תימרות אפר שהמריאו לגובה של עד 3,400 מטרים לשמיים, וכיסתה חלקים נרחבים ממחוז קגושימה באפר וולקני", כך על פי דיווחים מהאזור. האפר הכבד הצטבר על כבישים ובתי מגורים, מה שהוביל להנחיות בטיחות מחמירות לתושבים.

בעקבות האירוע, הרשויות המקומיות נאלצו להשבית חלק ממערך התחבורה באזור Kyushu. "טיסות בנמל התעופה קגושימה ובמרכזים סמוכים קורקעו או עוכבו עקב ענני אפר המהווים סיכונים חמורים למטוסים", דווח בכלי התקשורת הבינלאומיים. הצטברות האפר על מסלולי הנחיעה והראות הלקויה הובילו לעיכובים משמעותיים בתנועת המטוסים והרכבים כאחד.

הסוכנות המטאורולוגית הגיבה במהירות למצב והחמירה את הגבלות הגישה לאזור ההר. "הסוכנות המטאורולוגית של יפן העלתה את רמת ההתראה הוולקנית לרמה 3, והזהירה את התושבים שלא להתקרב להר הגעש עקב סיכונים של נפילת סלעים, זרמים פירוקלסטיים והמשך ירידת אפר". צוותי חירום ממשיכים לנטר את פעילות ההר, בעוד התושבים הונחו להישאר בבתיהם ולהשתמש במסכות מגן.