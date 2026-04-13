לפקודתך הרמטכ"לית: האישה הראשונה בהיסטוריה שתפקד על הצבא 

ממשלת אוסטרליה הודיעה על מינוי היסטורי של אישה לראשות הצבא כחלק מסבב מינויים רחב, המתרחש על רקע מאמצים להגברת מה שמכונה "השוויון המגדרי" בכוחות הביטחון.

ממשלת אוסטרליה הודיעה היום (שני) על מינויה של לוטננט גנרל סוזן קויל לתפקיד מפקדת הצבא. מדובר בפעם הראשונה שבה אישה תעמוד בראש הזרוע הצבאית ב-125 שנות קיומה, והיא צפויה להיכנס לתפקידה בחודש יולי הקרוב במקומו של לוטננט גנרל סיימון סטיוארט.

המינוי הוא חלק משינוי מקיף בהנהגת כוחות ההגנה של המדינה. במסגרת הסבב, ימונה מפקד חיל הים הנוכחי, סגן אדמירל מארק המונד, לראש כוחות ההגנה של אוסטרליה במקומו של אדמירל דייוויד ג'ונסטון. את מקומו של המונד בחיל הים יתפוס אדמירל משנה מתיו באקלי.

קויל, בת 55, משרתת בצבא מאז שנת 1987 ומילאה שורה של תפקידי פיקוד בכירים, האחרון שבהם כראש היכולות המשותפות. ראש הממשלה אנתוני אלבניזי התייחס להחלטה ואמר כי "מיולי תהיה לנו מפקדת הצבא הראשונה בהיסטוריה בת 125 השנים של צבא אוסטרליה".

שר ההגנה ריצ'רד מארלס תיאר את המהלך כרגע היסטורי עמוק. מארלס ציין בדבריו את דבריה של קויל אליו, לפיהם "את לא יכולה להיות מה שאת לא יכולה לראות", והוסיף כי להישג זה תהיה משמעות רבה עבור נשים המשרתות כיום ועבור אלו השוקלות גיוס בעתיד.

נשים מהוות כיום כ-21% מכלל כוחות ההגנה באוסטרליה, ורק כ-18.5% מתפקידי ההנהגה הבכירים מאוישים על ידי נשים. הממשלה הציבה יעד להעלאת שיעור ההשתתפות הנשי ל-25% עד שנת 2030, זאת בתקופה שבה הצבא מתמודד עם ביקורת ציבורית ותביעה ייצוגית בגין טענות להטרדות ואפליה.