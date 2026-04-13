שופט פדרלי קבע כי הנשיא לא הוכיח רשעות מצד העיתון בפרסום הידיעה על הקשר עם ג'פרי אפשטיין.

צוותו המשפטי של טראמפ הודיע כי יגיש את התביעה מחדש בקרוב.

​שופט פדרלי במיאמי דחה את תביעת הדיבה שהגיש נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נגד עיתון הוול סטריט ג'ורנל. התביעה התמקדה בדיווח של העיתון על כרטיס ברכה ששלח טראמפ לכאורה לעבריין ג'פרי אפשטיין לרגל יום הולדתו בשנת 2003.

​השופט דארין פ. גיילס קבע בהחלטתו כי התביעה לא עמדה בנטל ההוכחה הנדרש מאנשי ציבור, המעוגן בסטנדרט המשפטי של "רשעות ממשית". השופט ציין כי העיתון פנה לטראמפ לקבלת תגובה טרם הפרסום ואף כלל את הכחשתו בכתבה, מה שאיפשר לקוראים לגבש דעה עצמאית.

​במסגרת החלטתו מתח השופט ביקורת על הטענות המשפטיות וכתב כי "התלונה הזו לא מתקרבת כלל לסטנדרט הזה. ההפך הגמור". יחד עם זאת, בית המשפט איפשר לטראמפ להגיש גרסה מתוקנת של התביעה עד לסוף חודש אפריל.

​התביעה המקורית הוגשה ביולי 2025, לאחר שהעיתון פרסם כי חתימתו של טראמפ מופיעה על כרטיס ברכה שכלל איורים בלתי ראויים ורמיזות לסודות משותפים. טראמפ טען לאורך כל הדרך כי מדובר בזיוף, אולם דמוקרטים בקונגרס פרסמו מאוחר יותר עותק של המסמך.

​דובר מטעם צוותו המשפטי של הנשיא מסר כי בכוונתם להגיש את התביעה מחדש. המהלך המשפטי הנוכחי מצטרף לסדרה של תביעות שהגיש טראמפ נגד גופי תקשורת מרכזיים, בהם ה-BBC והניו יורק טיימס, בטענה לסיקור מוטה ושקרי נגדו.