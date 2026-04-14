כיכר השבת
בצל המצב 

בת ברית אירופאית של ישראל מאכזבת: "משהים את ההסכם הבטחוני" 

ראש ממשלת איטליה ג׳ורג׳ה מלוני הודיעה כי החליטה להשעות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל | בהתייחס לסכסוך בין טראמפ לאפיפיור הוסיפה מלוני כי "הבעתי ואני מביעה את הסולידריות שלי עם האפיפיור" (בעולם)

ראש ממשלת איטליה ג׳ורג׳ה מלוני הודיעה כי "בהתחשב במצב הנוכחי, הממשלה החליטה להשעות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה הבטחוני עם ישראל", כך אמרה בשולי אירוע שנערך בעיר ורונה.

שר ההגנה האיטלקי גידו קרוסטו הוא זה ששלח מכתב לעמיתו הישראלי ישראל כ"ץ, ובו הודעה על השעיית מזכר ההבנות בין איטליה לישראל.

המזכר, שמגדיר מסגרת לשיתוף פעולה בתחום הביטחוני, כולל חילופי ציוד צבאי ושיתוף פעולה טכנולוגי בין הכוחות המזוינים. הוא נועד להתחדש אוטומטית אחת לחמש שנים, לאחר שנכנס לתוקף ב־13 באפריל 2016.

בהתייחס לסכסוך בין לאפיפיור הוסיפה מלוני כי "מה שאמרתי הוא מה שאני חושבת, שהאמירות, במיוחד כלפי האפיפיור, היו בלתי מתקבלות על הדעת".

בהמשך הבהירה: "הבעתי ואני מביעה את הסולידריות שלי עם האפיפיור לאו הארבעה עשר. אומר יותר מזה, בכנות, לא הייתי מרגישה בנוח בחברה שבה מנהיגים דתיים עושים את מה שאומרים להם מנהיגים פוליטיים. לא בחלק הזה של העולם".

ברמה הבינלאומית אמרה כי יש להמשיך לפעול לקידום משא ומתן לשלום במטרה לייצב את המצב ולאפשר פתיחה מחדש של נתיבים חיוניים, במיוחד בכל הנוגע לדלק.

