"נייצר כטב"מים יחד עם ישראל": המדינה האירופאית בהודעה חריגה

סרביה מתכננת לייצר במשותף כטב"מים תוקפים יחד עם ישראל, במטרה לחזק את יכולות ההגנה שלה ולהגדיל את יצוא הנשק והציוד הצבאי. כך אמר נשיא המדינה אלכסנדר ווצ'יץ'.

בשבוע שעבר דיווח אתר החדשות BIRN מבלגרד כי יצרנית הנשק הסרבית SDPR מעוניינת להקים מפעל לייצור כטב"מים יחד עם חברת אלביט מערכות, כאשר החברה הישראלית תחזיק ב־51% מהבעלות וסרביה תחזיק ביתרה. ווצ'יץ' ציין כי סרביה, המבקשת לחזק את יכולות ייצור הכטב"מים שלה, "לא יכולה לייצר כטב"מים כמו ישראל". לדבריו, "נעשה זאת יחד, זה יהיה חצי-חצי, 50-50, ויהיו לנו הכטב"מים הטובים ביותר בחלק הזה של העולם".

עוד אמר ווצ'יץ' כי בלגרד מייצאת תחמושת וציוד צבאי נוסף לישראל. במקביל רכשה סרביה מטוסי קרב מדגם רפאל מתוצרת חברת דאסו הצרפתית, במטרה להחליף את מטוסי המיג־29 המיושנים מתוצרת ברית המועצות. בנוסף רכשה מטוסי תובלה ומסוקים מחברת איירבוס וכן טילים וכטב"מים מתוצרת סין.

סרביה פועלת לאחרונה למודרניזציה של צבאה, המבוסס בחלקו על טכנולוגיה סובייטית לשעבר, באמצעות רכישות ממדינות אירופה, ישראל וסין.

בתחילת 2025 רכשה סרביה מערכות ארטילריה מסוג PULS וכטב"מים מדגם הרמס מתוצרת אלביט מערכות בהיקף של 335 מיליון דולר, ובאוגוסט 2025 רכשה גם טילים ארוכי טווח, כטב"מים וציוד ללוחמה אלקטרונית בכ־1.6 מיליארד דולר.