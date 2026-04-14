דווקא לא מצרי הורמוז: החשש בישראל על זירה אחרת שתתפתח

בזמן שעיני העולם נשואות למצור שהטילה ארצות הברית על מצר הורמוז, בישראל מסתכלים על מצר באב אל מנדב, וחוששים שהמורדים החות'ים בתימן יחסמו אותו - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

מצר באב אל מנדב מקשר בין ים סוף למפרץ עדן והאוקיינוס ההודי באמצעות מעבר של ספינות סוחר בתעלת סואץ, וחסימתו תהווה "תג מחיר" של השלוחה האיראנית בתימן, אם תידרש לבצע מהלכים עבור טהראן.

בישראל נמצאים בקשר הדוק עם מדינות באזור, עם ארצות הברית וגם עם מדינות באירופה ובאפריקה, במטרה לוודא שהחות'ים לא מתכוונים לשבש שוב את חופש השיט בים סוף ובאזור מפרץ עדן.

עד עכשיו, החות'ים מתימן "ישבו על הגדר" במערכה באיראן, שאליה הצטרפו באיחור של כחודש באמצעות שיגור של חמישה טילים בליסטיים ועשרה כטב"מים. בחסדי שמיים אף לא אחד מהשיגורים לא גרם לנפגעים או לנזק.