כיכר השבת
כשהעולם עסוק באיראן

דווקא לא מצרי הורמוז: החשש בישראל על זירה אחרת שתתפתח

בישראל חוששים כי החות'ים בתימן יחסמו את מצר באב אל מנדב בשירות איראן, בצעד שיהווה כעין "תג מחיר" על המצור האמריקני על מצרי הורמוז | בישראל עומדים בקשר עם מדינות רבות במטרה לוודא שלא ייחסם נתיב השיט הקריטי (בעולם)

הכוחות החות'ים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בזמן שעיני העולם נשואות למצור שהטילה ארצות הברית על מצר הורמוז, בישראל מסתכלים על מצר באב אל מנדב, וחוששים ש בתימן יחסמו אותו - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת כאן חדשות.

מצר באב אל מנדב מקשר בין ים סוף למפרץ עדן והאוקיינוס ההודי באמצעות מעבר של ספינות סוחר בתעלת סואץ, וחסימתו תהווה "תג מחיר" של השלוחה האיראנית בתימן, אם תידרש לבצע מהלכים עבור טהראן.

בישראל נמצאים בקשר הדוק עם מדינות באזור, עם ארצות הברית וגם עם מדינות באירופה ובאפריקה, במטרה לוודא שהחות'ים לא מתכוונים לשבש שוב את חופש השיט בים סוף ובאזור מפרץ עדן. 

עד עכשיו, החות'ים מתימן "ישבו על הגדר" במערכה ב, שאליה הצטרפו באיחור של כחודש באמצעות שיגור של חמישה טילים בליסטיים ועשרה כטב"מים. בחסדי שמיים אף לא אחד מהשיגורים לא גרם לנפגעים או לנזק. 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

